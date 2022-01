Capita a tutti di rovesciare, soprattutto se si è in compagnia, un calice pieno di vino o addirittura un’intera bottiglia. E si sa che le macchie di vino sono le più ostinate da far venire via. Per questo siamo ormai abituati a mettere subito a bagno la tovaglia, i tovaglioli e i vestiti che si sono macchiati. Agendo immediatamente, sarà infatti più semplice farli tornare puliti.

Tuttavia, il vino potrebbe schizzare e colpire anche un’altra cosa a cui non sempre si presta attenzione: il muro. Per smacchiarlo senza rovinarlo, vediamo un metodo che non richiede l’uso della candeggina, che spesso è invece usata a tale scopo.

Come togliere facilmente le macchie di vino dal muro senza rovinare la pittura e senza candeggina

Anche per pulire il muro macchiato di vino è meglio agire immediatamente per evitare il peggio. Quando le macchie si seccano, infatti, sarà più difficile eliminarle.

Un metodo efficace e pratico prevede di usare un prodotto naturale dalle numerose qualità: il sapone di Marsiglia. Uno dei 3 prodotti naturali per pulire la casa a fondo e velocemente, questo detergente è delicato, ma potente.

Usato in questo modo per pulire spazzole e pettini per capelli senza danneggiarli, è utilissimo anche per lavare le pareti di casa.

Quando si rovescia il vino, diluire un bicchiere di sapone di Marsiglia in una bacinella di acqua tiepida non troppo piena. Immergere nell’acqua e strizzare leggermente un panno pulito in microfibra e tamponare con delicatezza il muro in corrispondenza della macchia. Tenere appoggiato il panno per circa 20 o 30 secondi, poi ripetere l’operazione finché non sarà pulito. Per non rovinare la pittura, attenzione a non sfregare il panno.

Chi ha il sapone di Marsiglia 100% naturale in saponetta può sfregarlo con delicatezza direttamente sulla parete.

In entrambi i casi, passare poi un panno in microfibra pulito o un batuffolo di cotone, inumiditi con acqua ossigenata.

Eliminare le macchie di vino secche con il dentifricio

Se le macchie di vino sul muro sono ormai secche, il sapone di Marsiglia potrebbe non essere efficace. In alternativa, si può usare allora del dentifricio bianco, che andrà lasciato agire sulla macchia per circa 10 minuti. Poi, procedere a togliere ogni residuo con il panno in microfibra.

In entrambe le soluzioni, dopo aver passato il panno con l’acqua ossigenata, asciugare bene il muro per evitare aloni di umidità.

Ecco come togliere facilmente le macchie di vino dal muro senza rovinare la pittura e senza candeggina.

Il dentifricio è anche l’ingrediente base di uno dei tre metodi casalinghi per pulire l’argento pratici ed economici.