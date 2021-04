Non è necessario cestinare gli indumenti macchiati. Prima di decidere se portarli in lavanderia, esistono soluzioni su come togliere dai vestiti e dagli asciugamani le fastidiose e insidiose macchie di trucco.

Capita a tutti di strofinare il viso su maglie, camicie, asciugamani bianche e causare quei insidiosi aloni di sporco. Mascara, fondotinta, rossetto, sono i nemici numero uno dei tessuti e spesso è complicato riuscire ed eliminarli.

È importante non lasciare per giorni le tracce dei cosmetici ed aspettare che la lavatrice faccia tutto il lavoro. Le macchie si devono trattare subito senza perdere tempo.

Evitare di strofinare con salviette che spalmeranno e aumenteranno inesorabilmente la macchia.

I rimedi più efficaci per smacchiare

La prima cosa da fare per correre ai ripari è utilizzare del semplice latte detergente o struccante. Si può utilizzare del cotone idrofilo o carta assorbente per tamponare la macchia finché non sarà scomparsa. Successivamente si dovrà mettere il capo d’abbigliamento in acqua tiepida per un po’ di tempo e solo dopo in lavatrice.

Si deve intervenire prima che il fondotinta si secchi, togliendo l’eccesso prima con una spatola o un coltello. Poi usare un cubetto di ghiaccio e strofinare fino a quando la macchia sarà sparita. Questo metodo si può applicare su tutti i tipi di tessuto.

Per eliminare le tracce di mascara adoperare il sapone di Marsiglia, sfregarlo con uno spazzolino asciutto e lasciarlo agire per qualche minuto, poi lavare in lavatrice.

Come togliere dai vestiti e dagli asciugamani le fastidiose e insidiose macchie di trucco: seconda fase

Se la macchia persiste, mettere vestiti e asciugamani in una bacinella con acqua, bicarbonato e qualche goccia di limone, più si tengono ammollo più possibilità abbiamo di salvarli.

Oppure fare assorbire l’eccesso di make up con del semplice sale, borotalco o bicarbonato per un paio d’ore prima di fare un lavaggio classico in lavatrice.

Prima di mettere in pratica qualsiasi consiglio è opportuno leggere l’etichetta con le indicazioni sul tipo di lavaggio adatto, non tutti i tessuti possono essere trattati in ognuno di questi modi.