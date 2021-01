Senza ombra di dubbio, il fettamisù è la ricetta più in voga del momento, non solo per l’estrema facilità della preparazione ma anche perché rappresenta un’alternativa più sana alle classiche colazioni all’italiana con caffè e cornetto. Un toccasana per mettersi in forma dopo le festività natalizie.

In 5 minuti sarà possibile portare in tavola una versione nuova del tiramisù amatissima dai tanti utenti dei social che lo hanno fatto balzare in vetta alle classifiche. In breve tempo, infatti, la rete si è arricchita di ricette e varianti. Di seguito, la Redazione propone il fettamisù alla banane e burro di arachidi.

Ingredienti

a) 4 fette biscottate, possibilmente senza glutine;

b) 1 banana;

c) vasetto da 150 gr di Yogurt greco 0% bianco oppure al gusto che si preferisce;

d) burro di arachidi q.b.;

e) cannella in polvere q.b.;

f) acqua q.b.

Come tenersi in forma con la colazione più famosa, veloce e facile del momento. Procedimento

Innanzitutto, prendere la banana e tagliarla a rondelle. Prendere una ciotola e versare un po’ d’acqua e un mezzo cucchiaino di cannella in polvere. Mescolare con un cucchiaio e immergere la prima fetta biscottata. Facendo attenzione a non romperla, tirare fuori la fetta biscottata e posizionarla su un piatto. A questo punto, versare un paio di cucchiai di yogurt greco e disporre circa quattro rondelle di banana. Svolgere lo stesso procedimento per le altre tre fette biscottate. Infine, spolverare con un sottile strato di cannella e lasciar riposare in frigorifero per tutta la notte.

Il giorno dopo, la colazione è praticamente pronta per essere gustata. In una tazzina mescolare un cucchiaio di burro di arachidi con un goccio d’acqua e mescolare per creare una cremina.

Versare la crema sul fettamisù ed ecco che il gioco è fatto. Facile, buono e genuino. Una colazione da provare assolutamente.

