La bolletta della luce rappresenta una delle spese più consistenti per gli italiani. In media, ogni famiglia, consuma annualmente 417 euro. Ma quali sono le fonti più consistenti di consumo?

E come tenere sotto controllo gli sprechi inutili e, quindi, risparmiare sulla bolletta? Gli esperti di ProiezionidiBorsa vogliono aiutarti ad affrontare questo problema. Ora ti spiego come tenere sotto controllo i consumi della luce seguendo questo semplice consiglio.

Cosa sono le prese smart

Una smart plug è una presa intelligente che si può collegare direttamente al sistema elettrico domestico.

Per poterne utilizzare appieno le funzionalità è necessario disporre in casa di una linea wi-fi e possedere uno smartphone. L’installazione è semplice: basterà collegare alle prese di casa le smart plug e scaricare un’applicazione sul telefono.

Le funzioni principali di queste prese includono il controllo da remoto dei consumi domestici. E la possibilità di gestire l’interruzione dell’erogazione di elettricità in caso di black-out.

Ma cerchiamo di capire come funzionano più nel dettaglio.

Quali sono i vantaggi principali

Le prese smart plug hanno quattro vantaggi principali.

Prima di tutto, permettono di monitorare da remoto i consumi dei singoli elettrodomestici. In tal modo è possibile capire quali sono le fonti principali di consumo elettrico.

In secondo luogo, ogni presa smart permette l’accensione automatica degli apparecchi collegati a determinati orari preimpostati. Questa funzione è utilissima nel caso in cui abbiamo a disposizione dei condizionatori, oppure dei sistemi di irrigazione, e vogliamo che essi entrino in azione a determinati orari.

Attraverso queste particolari prese potrai, infine, attivare gli elettrodomestici distanza attraverso il tuo smartphone. Questa ulteriore opzione funzione può sembrare inutile, ma pensa di dover tornare a casa in una giornata uggiosa e trovarla gelida. Con le prese smart avrai la possibilità di accendere il riscaldamento domestico a distanza e di trovare la casa calda al tuo arrivo.

Queste funzionalità possono essere ampliate se in casa è installato un sistema di smart home, quali quelli commercializzati da Google, Apple o aziende similari.

Conviene?

Il costo di una smart plug è in media di 10 euro. I principali elettrodomestici casalinghi sono forno, frigorifero e boiler. Se vorresti, quindi, tenere sotto controllo almeno questi tre dovresti spendere in media 30 euro. Una volta spiegati i benefici di natura pratica passiamo ora ad analizzare il risparmio effettivo.

Da quest’ultimo punto di vista posso parlare solamente per esperienza personale. Ciò in quanto non ho trovato studi in materia da cui attingere.

Nel mio caso l’acquisto di una smart plug ha portato ad una riduzione della bolletta della luce del 40% in un solo mese. A causa di una cattiva gestione del boiler domestico mi sono, infatti, trovato a pagare delle bollette superiori agli 80 euro mensili.

Non riuscendo a capire quale fosse l’elettrodomestico che causava consumi così eccessivi, non riuscivo ad abbassare i costi della bolletta.

Ebbene proprio l’acquisto di una smart plug mi ha permesso di individuare il problema. E di risolverlo senza l’intervento di un esperto (in questo caso un idraulico). Così facendo non solo ho riportato le spese dell’elettricità a 45 euro mensili, ma ho risparmiato anche 50 euro per l’idraulico.

Hai capito come tenere sotto controllo i consumi della luce seguendo questo semplice consiglio? Vuoi leggere dei consigli similari su come risparmiare sul riscaldamento? Se sì, non perdere allora la possibilità di risparmiare sul riscaldamento domestico cliccando su questo link.