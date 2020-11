Oggi, in quest’articolo, vedremo come tenere puliti i pavimenti, rendendo la casa sanificata e a prova di Covid-19.

Durante la pandemia è necessario essere ancora più attenti a rendere la propria casa un ambiente sicuro e sterilizzato. Purtroppo, infatti, il virus può entrare in casa nei modi più impensabili, anche tramite la suola dei propri stivali.

Per questo è molto importante lasciare le scarpe fuori dalla porta e dedicarsi bene a disinfettare per terra, soprattutto nelle aree comuni. Per questo motivo oggi spieghiamo come tenere puliti i pavimenti, rendendo la casa sanificata e a prova di Covid-19.

Il passepartout della pulizia, il bicarbonato di sodio

A volte le cose sono più semplici di quello che possono sembrare. Esiste un semplicissimo rimedio, utilizzato a loro tempo dalle nostre nonne che permette di mantenere l’ambiente il più sterile possibile.

Ovviamente è necessario spazzare, o passare l’aspirapolvere, sul parquet, e poi finire il tutto con una bella passata di mocio e detersivo. Pero pensiamoci bene: come si può pulire il mocio in maniera efficace, evitando di spargere in giro gli stessi batteri? Ecco un piccolo vademecum.

Dopo averlo usato è importante mettersi dei guanti di plastica e togliere i residui di capelli, peli o batuffoli di polvere. Per sicurezza meglio gettarli nel water.

La mistura “magica”

Una volta ripulito il mocio, preparare una mistura di acqua calda e bicarbonato con un bicchiere di aceto. Poi basta immergere il fiocco al suo interno per un paio d’ore. Alla fine sciacquarlo sotto acqua corrente e infilarlo in lavatrice a 90 gradi. In questo modo il dispositivo sarà disinfettato e terrà tranquilli tutti coloro che condividono lo stesso tetto.

In questo approfondimento abbiamo spiegato come tenere puliti i pavimenti, rendendo la casa sanificata e a prova di Covid-19.

