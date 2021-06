Mosche e formiche sono una tortura per chi ama trascorrere molte ore in giardino a leggere o a gustare i pasti principali della giornata. Dobbiamo coprire tutti gli alimenti con retine, tovaglioli e coperchi e far sparire subito le briciole dal piatto, per non ritrovarlo invaso da insetti neri in arrivo da terra e dall’aria.

Tuttavia ci sono alcuni rimedi casalinghi che possono facilitarci la vita e liberarci di questi fastidi, senza dover spostare i cespugli di rose, che attirano ogni specie esistente di insetto, da qualche altra parte. Ecco come tenere lontane mosche e formiche mentre ceniamo in giardino con rimedi della nonna efficaci ed economici. Sono stati scovati da Noi del Team Casa e Giardino di ProiezionidiBorsa.

Una tavola con assedio terra-aria

Dunque, come tenere lontane mosche e formiche mentre ceniamo in giardino? Per le zanzare, diciamocelo una volta per tutte, non c’è niente da fare. Nonostante gerani, citronelle e piretri, non ci resta che spruzzare un protettivo concentrato sulle braccia o sulle gambe. Chiamare i disinfestatori ogni quindici giorni oppure rassegnarsi ad accendere i “letali” zampironi che sono molto efficaci ma certamente non molto piacevoli per tutti, a partire dai nostri animali domestici.

Per tenere le mosche lontane dalla nostra tavola imbandita c’è invece un rimedio, molto interessante e low cost, che può durare efficacemente alcuni giorni. Facilissimo da applicare se abbiamo a disposizione un orto o lo possiede qualche vicino di casa compiacente.

Mettiamo sul tavolo dei piccoli vasi contenenti rami di pomodoro insieme a gerani e piretri. E assistiamo al miracolo: le mosche smetteranno di assediarci e se ne staranno alla larga dal cibo.

Per allontanare le formiche funziona sempre bene, invece, un altro vecchio rimedio delle nonne. Pure questo quasi a costo zero.

Teniamo da parte l’acqua saponata del nostro bucato a mano con sapone di Marsiglia e spargiamola con uno spruzzatore per le piante sulle gambe dei mobili da giardino: il tavolo, le sedie, il dondolo e le panche. Le formiche batteranno subito in ritirata.

Il sapone di Marsiglia, che usiamo di solito per smacchiare i colletti delle camicie o profumare gli armadi della biancheria a costo zero, è perfetto anche per far splendere i gioielli d’oro e la bigiotteria. Nonché per lavare i capelli grassi o il pelo del nostro cane quando abbiamo finito lo shampoo specifico. Facciamo sempre seguire, però, da una buona dose di balsamo.