Le cuffie bluetooth stanno diventando ogni giorno più comuni e tra loro sicuramente quelle più comuni sono quelle della Apple.

Una delle problematiche maggiori di queste cuffie, in particolare dei primi modelli, è legato a come tenerle pulite e funzionanti. In questo periodo, oltretutto, è diventato particolarmente importante capire anche come disinfettare le cuffie. Un’esigenza che molti sottovalutano. In questo articolo cercheremo, quindi, di capire come tenere le Airpods pulite e come nuove, in maniera che ci possano accompagnare per più tempo possibile.

Le cuffie wireless, la novità diventata ormai quotidianità

È innegabile che le cuffie bluetooth abbiano cambiato le abitudini di molti consumatori. A prescindere dalla marca dei dispositivi scelti, i vantaggi sono molti.

Tra questi i più importanti sono di sicuro il poter ascoltare la musica senza necessità di stare attenti a fastidiosi cavi ed effettuare e ricevere chiamate. A fronte di tutti questi vantaggi esiste una problematica maggiore. Capire come pulire questi dispositivi non è infatti né immediato né scontato.

Per questo motivo oggi parleremo di uno dei modelli più diffusi e capiremo assieme come tenere le Airpods pulite e come nuove.

Come pulire e disinfettare le Airpods

Per pulire il contenitore delle cuffie basterà usare un canovaccio pulito e liscio bagnato appena con dell’acqua. È importante stare attenti a non inumidire troppo il fazzoletto di panno usato. E non passare il fazzoletto sugli elementi di metallo interni. Per pulire la parte delle cuffie dedicata all’emissione del suono è possibile adoperare, invece, un cotton fioc.

Stesso discorso vale per l’uscita del suono nelle cuffie stesse. È importante prestare attenzione, in questa fase del processo di pulizia, in modo che non rimangano dei residui di cotone nelle cuffie stesse.

Infine, per pulire il corpo delle cuffie, si possono seguire gli stessi passi descritti inizialmente. Per concludere è possibile igienizzare questo dispositivo utilizzando una base alcolica e un fazzoletto di panno.