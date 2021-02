Come tagliarsi la frangia senza sbagliare? Oggi, vi proponiamo qualche metodo per acquisire subito un look più fresco e spumeggiante, senza passare dal parrucchiere!

Se avete voglia di rinnovare la vostra pettinatura, puntando tutto sullo sguardo, la frangia è l’opzione che fa per voi. Acconciatura senza tempo, ringiovanisce all’istante e dona a tutti, basta scegliere la frangia giusta per voi.

Vi serviranno soltanto un paio di forbici per parrucchieri. Le potete trovare anche al supermercato o nei negozi specializzati. Ricordatevi sempre di bagnare i capelli prima di tagliarli.

Frangia lunga

La frangia lunga è ideale per i visi allungati e rettangolari, perché conferirà subito dolcezza ai vostri lineamenti. Pettinate i vostri capelli bagnati, divideteli, trovando la riga centrale. Selezionate una piccola porzione di capelli, partendo dal centro della vostra testa fino a circa metà del sopracciglio. Adesso potete tagliare all’altezza del sopracciglio, controllando che la vostra frangia sia dritta. Attenzione a non prendere troppi capelli! Il trucco è partire con qualche ciuffo e aggiustarsi durante il taglio.

A tendina

La frangia a tendina è un taglio fortunato perché dona più o meno a tutte. Incornicia il viso senza stravolgere troppo i lineamenti. Anche qui sono da ripetersi i passaggi della frangia lunga. Fate la riga in mezzo e selezionate dal centro della testa una porzione di capelli, fino ad arrivare a metà del vostro sopracciglio. Ora, dividete la ciocca che volete tagliare in due. Fissate una delle due porzioni con un fermaglio. Adesso, non tagliate in orizzontale (come per la frangia lunga), ma partendo sempre dal vostro sopracciglio, procedete in maniera scalare, creando un’onda. La parte più bassa sarà più corposa, la parte più in alto vicino alla fronte più scalata.

Frangetta corta

La frangetta corta è adatta a visi minuti con zigomi alti e forma del viso ovale. È un taglio decisamente originale che aggiungerà al vostro look un carattere deciso, pur mantenendo uno stile romantico. Fate la riga centrale sui capelli bagnati, selezionate una porzione di capelli che vi arrivi a metà sopracciglio e tagliate esattamente a metà fronte. Aggiustate il vostro taglio, in modo tale che la frangia sia dritta.

Adesso potete rinnovare il vostro look grazie a questa guida su come tagliarsi la frangia senza sbagliare!