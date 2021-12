Tra i vari antipasti tradizionali all’italiana non può mancare un invitante e goloso tagliere di formaggi. Sono tanti quelli tipici dello Stivale, ognuno è buono a modo suo e per questo sarebbe geniale proporne vari, di diverse Regioni.

Di più recente acquisizione, invece, l’idea di completare la composizione con delle marmellate dove intingere cubetti e fettine per un gusto esplosivo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim - L’integratore naturale che fa sgonfiare la pancia e riattiva il metabolismo CLICCA QUI

Per creare questo antipasto non ci vuole una grande abilità in cucina e per questo ci salverà ogni volta che non sappiamo come destreggiarci ai fornelli. L’importante, innanzitutto, è scegliere un prodotto di buona qualità e per questo basta confrontarsi e affidarsi ad un esperto salumaio. Poi, però, bisogna tagliare i formaggi nel modo giusto, disporli bene e accostarci le giuste marmellate, tra le infinite tipologie presenti. Come fare? Lo scopriremo in questo articolo.

Come tagliare formaggi stagionati e freschi per l’antipasto e presentare un tagliere strepitoso con l’abbinamento di queste marmellate

Iniziamo dalla parte principale, ossia tagliare. Partiamo dai formaggi semi stagionati o stagionati che conservano una pasta compatta e a metà strada tra il morbido e il duro.

Dovremmo, innanzitutto, privarli della buccia e dopo tagliarli a fettine di forma triangolare di circa 1 centimetro.

In alternativa potremmo tagliare a piccoli cubetti, avendo cura di mantenere le stesse dimensioni per tutti.

Per quanto riguarda il Parmigiano, potremmo lasciare la forma intera con apposito coltellino accanto per tagliare al momento oppure tagliare a cubetti o a scaglie.

Passiamo ai formaggi più freschi e morbidi ma sempre compatti. Questi andrebbero tagliati a fettine circolari e, se necessario, andrebbero sbucciati. Un’eccezione è rappresentata dal Brie che non andrebbe privato della buccia.

I formaggi spalmabili, invece, andrebbero messi in ciotole munite di spatoline per spalmarli su appositi crostini e fette di pane.

Come presentarli sul tagliere

Per creare un tagliere perfetto per il nostro antipasto gli esperti del settore suggeriscono di orientarci su 5 formaggi diversi, tra stagionati e freschi.

Inoltre, suggeriscono di disporli in un preciso modo che segue l’intensità di gusto e la consistenza.

Quindi, bisognerebbe posizionare prima quelli più delicati nel sapore, poco stagionati e morbidi, e poi quelli più decisi, piccantini, stagionati e duri.

Come abbinare le marmellate

Infine, se avessimo deciso di completare il tutto con delle marmellate, vediamo alcuni abbinamenti che sarebbero da veri intenditori.

Per quei formaggi che sono al palato più dolci e al tatto friabili, sarebbero ideali delle marmellate dal gusto grintoso e deciso. Per esempio, quella di arance amare o di limone e zenzero.

Al contrario, per quei formaggi che al palato risultano più salati e piccanti e al tatto più compatti, sarebbero ideali marmellate più delicate e zuccherine. Esempi sono, quella di frutti di bosco, di fragola o di albicocche.

Quindi, ecco come tagliare formaggi stagionati e freschi per l’antipasto e presentare un tagliere strepitoso con l’abbinamento di queste marmellate.

Approfondimento

Abbiamo sempre sbagliato a cucinare il polpo bollito in semplice acqua salata perché con altri 3 ingredienti segreti diventa straordinario.