L’ananas è un frutto tropicale dal sapore dolce e fresco e dal colore vivace. È originario dell’America Latina ma da molti anni ormai viene consumato regolarmente anche in Italia. È infatti comune trovarlo sulle tavole degli italiani, in particolar modo in occasione delle feste natalizie. Inoltre, l’ananas è un frutto che viene spesso consigliato durante le diete per il suo apporto considerevole di vitamina C e soprattutto le sue proprietà diuretiche, digestive e brucia grassi.

A tavola si sa, non è solo una questione di gusto ma anche di vista. Ecco quindi spiegato come tagliare e servire l’ananas a seconda dell’occasione.

Come tagliare e servire l’ananas

Il modo più semplice, adatto anche alle persone dotate di poca manualità, è quello di tagliare e servire l’ananas a rondelle. Per farlo basterà tagliare la parte superiore dell’ananas (quella con le foglie) e la parte inferiore con un coltello di dimensioni medio-grandi. Dopodiché, il fondo sarà appiattito e quindi sarà possibile posizionare l’ananas in modo eretto senza che questo cada lateralmente. A questo punto non resta che tenere saldamente l’ananas con una mano mentre si taglia lateralmente la buccia con l’altra. Inoltre, sarebbe opportuno anche l’uso di un coltello da tavola per eliminare i “peduncoli” marroni rimasti sul frutto. Infine, posizionare l’ananas sul piano di lavoro orizzontalmente e tagliare delle fette pronte per essere servite.

È possibile ottenere questo risultato anche con uno strumento adatto. Il primo passaggio rimane lo stesso descritto nel paragrafo precedente, quindi tagliare la parte superiore e inferiore dell’ananas. Se si ha a disposizione un taglia-ananas però, basterà infilarlo nella parte centrale dell’ananas (quella più dura) e rotearlo fino in fondo. Sfilando quindi il taglia-ananas il risultato sarà un frutto sbucciato a cui è già stata eliminata quella fastidiosa parte dura centrale.

Le tecniche

Per servire l’ananas in maniera più sfiziosa e creativa è necessario tagliare l’ananas in quattro parti verticalmente. Eliminare quindi la parte superiore e inferiore dell’ananas è il primo passaggio. In questo caso non sarà necessario togliere la buccia bisognerà invece tagliare a metà l’ananas sulla parte della lunghezza e poi ancora a metà. Con un normale coltello da cucina, effettuare un taglio trasversale che divida la buccia dalla polpa. Allo stesso modo, tagliare la parte dura centrale. A questo punto, tagliare l’ananas a fette (lasciandolo appoggiato sulla buccia) e spostare leggermente le parti in modo che siano sfasate. In questo caso l’ananas andrà servito direttamente nella sua buccia che fungerà da vassoio.

Se si vuole restare in tema natalizio, si potrà infine ricavare dei triangoli o trapezi dalla polpa dell’ananas e stenderli su un piatto ricreando la forma di un albero di Natale. E perché no, decorare il tutto con delle ciliegie candite o degli zuccherini colorati.

Infine, si può aggiungere un po’ di sapore cospargendo l’ananas con della cannella

Ecco spiegati alcuni metodi su come tagliare e servire l’ananas con un pizzico di fantasia.

