Come svuotare subito una bottiglia d’acqua? C’è un superbo trucco per svuotare velocemente una bottiglia d’acqua. Si tratta di una mossa semplice ma incredibilmente efficace.

Immaginiamo di dover partecipare ad un concorso su come far uscire il più velocemente possibile l’acqua da una bottiglia. Ebbene qualcuno potrebbe avere l’idea geniale di, semplicemente, rompere la bottiglia. Sarebbe un po’ più difficile, se la bottiglia fosse di plastica. Per fortuna, non è questo il sistema che vogliamo suggerire.

La legge dei liquidi

Per capire come svuotare una bottiglia d’acqua, vediamo prima qual è il modo naturale di muoversi di un liquido. Se prendessimo un sasso e lo lanciassimo, vedremmo che il sasso seguirebbe all’incirca una linea retta, per poi cadere gradualmente.

Naturalmente nessuno penserebbe di lanciare dell’acqua. Per apprezzare quale sia il movimento naturale dell’acqua in una bottiglia, dovremmo semplicemente aprire il rubinetto del lavabo e osservare. Ebbene questa uscirebbe dal lavabo creando un vortice.

Chi verso destra e chi verso sinistra

Nel Sud del Mondo se si aprisse un rubinetto del lavandino, si noterebbe che l’acqua defluisce girando da sinistra verso destra. Al contrario nell’emisfero Nord, il movimento dell’acqua è da destra verso sinistra. Lo stesso capita per i cicloni che hanno un movimento orario nell’emisfero Nord e uno antiorario in quello Sud.

Come svuotare subito una bottiglia d’acqua

Quando vogliamo svuotare una bottiglia, che sia di vetro o di plastica, dobbiamo conoscere il comportamento dell’acqua.

Se la svuotassimo come al solito, impiegheremmo più tempo. Infatti, inclinando la bottiglia per versare l’acqua, non faremmo altro che rallentare il suo flusso. Questo perché si creerebbe una sorta di conflitto fra l’aria e l’acqua. Mentre esce un po’ d’acqua, allo stesso tempo entra un po’ d’aria. Questa tecnica va bene quando si deve versare del vino in un bicchiere,

Se la mia necessità fosse quella di svuotare la bottiglia al più presto, allora nella bottiglia bisognerebbe creare le stesse condizioni del ciclone. L’acqua nella bottiglia deve ruotare su sé stessa e creare un vortice. Per ottenere ciò basta imprimere, con le mani, un veloce movimento rotatorio alla bottiglia, tenendola a testa in giù. La bottiglia si svuoterà in un baleno.

Naturalmente nell’emisfero boreale si avrà l’accortezza di imprimere una rotazione oraria. In quello australe, invece, una rotazione antioraria.

Ecco come svuotare subito una bottiglia d’acqua.