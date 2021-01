La colazione aiuta a svegliarsi e a fare il carico di energie e cosa c’è di meglio di un dolce della tradizione romana per affrontare nel modo giusto la giornata?

Un risveglio da gladiatori con il famoso maritozzo nella versione qui proposta al caffè, farcito con panna. Per chi ama il caffè non potrà fare a meno della torta che risveglia i sensi e mette di buon umore.

Ingredienti

300 g di farina manitoba

100 ml di latte

35 g di zucchero

1 uovo

10 g di caffè solubile

una noce di burro

10 gr di lievito di birra

un po’ di latte

un pizzico di sale

Come svegliarsi nel modo giusto con un dolce della tradizione romana

Procedimento

Iniziare la preparazione del maritozzo, scaldando in un pentolino un cucchiaio di latte con il caffè solubile, prestando attenzione che non bruci sul fuoco.

In un altro pentolino, versare il latte a fuoco basso, sciogliere il lievito e far attenzione a non far bollire il latte che dovrà semplicemente intiepidirsi per far sciogliere il lievito.

Nel frattempo con l’aiuto di uno sbattitore elettrico, montare l’uovo e quando il latte sarà nuovamente diventato freddo aggiungerlo e continuare a montare. Aggiungere lo zucchero, il caffè solubile sciolto nel latte precedentemente e continuare a montare il composto con le fruste.

Pian piano iniziare a versare la farina facendo attenzione a non formare grumi ed infine lasciar riposare il composto nella ciotola coperta da un canovaccio per circa 20 minuti.

Successivamente al tempo di riposo dell’impasto, prenderlo e stenderlo ben infarinato e aggiungere il burro, un pizzico di sale. Lavorare energicamente fino al completo assorbimento degli ingredienti e far riposare l’impasto per altri 20 minuti.

Dopo la lievitazione formare tanti panetti allungati, per la grandezza dei maritozzi che si vuole ottenere e riporli nella teglia foderata con carta da forno per l’ultima lievitazione, coperti da pellicola trasparente.

Trascorsa l’ultima lievitazione di 20 minuti circa, togliere la pellicola e infornare per circa 25 minuti a 180°C. Appena saranno ben cotti, sfornarli e aspettare che si raffreddino per farcirli con la panna montata e spolverarli con il caffè solubile.