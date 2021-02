Ognuno di noi si è ritrovato a dover parlare dinanzi a numerose persone.

Le occasioni possono essere molteplici: durante un esame universitario, una riunione di lavoro o durante una semplice ricorrenza.

Ci sono persone che adorano stare al centro dell’attenzione e non vedono l’ora di mostrare la propria ars oratoria dinanzi ad un pubblico; altre che, pur avendo ottime qualità e capacità, hanno più difficoltà a farlo.

Anche se viviamo in una società dove è sempre più sviluppato l’utilizzo di social network per esprimersi, la sensazione che si può provare in relazione al pubblico è sempre la stessa.

Imbarazzo, insicurezza, tensione: come superare la paura di parlare in pubblico anche sulle app per le videochiamate?

Noi di ProiezionidiBorsa proponiamo una serie di pratici consigli per superare questi blocchi e avere successo con i propri interlocutori.

Come combattere le sensazioni negative

“Tra poco tocca a me, parlerò solo per pochi minuti, finirà in fretta”: questa è soltanto una delle tante frasi che una persona ripete a se stessa per superare l’ansia e la paura di relazionarsi con gli altri. Spesso le parole fanno fatica ad uscire, nonostante si sia provato il discorso mille volte.

La sensazione di imbarazzo è tale da offuscare la mente e allontanare dal risultato sperato.

Niente paura. Innanzitutto bisogna comprendere che, al di là di ciò che si dice, è importante come lo si dice.

Bisogna chiedersi quale sia la sensazione che si vuole trasferire ai propri interlocutori e lavorare su quella linea di pensiero.

Sì, l’abilità dell’uso delle parole è importante ma ciò che rimane a chi ascolta sono le proprie sensazioni, come quel discorso li ha fatti sentire, se ha toccato delle corde di interesse e curiosità.

Belle parole unite ad una persona confusionaria e agitata lasceranno soltanto sensazioni di incertezza e non convinceranno a pieno.

Linguaggio del corpo e parole

Quando si parla dinanzi ad un pubblico, sia esso reale o virtuale, bisogna fare attenzione all’uso delle mani.

Il linguaggio del corpo è più importante delle parole. Lavorando in armonia con il proprio corpo, si trasmetterà un maggiore grado di convinzione e sicurezza.

Per avere un meeting di successo e imparare come superare la paura di parlare in pubblico anche sulle app per videochiamate occorre pianificare.

Non parlare troppo ma non parlare nemmeno poco: nel primo caso, l’effetto collaterale potrebbe essere la stanchezza o la noia dell’interlocutore, nel secondo si potrebbe dare l’impressione di essere poco preparati sull’argomento che si sta proponendo.

Pianificare un discorso significa segnarsi i punti chiave, ciò che è importante dire e analizzare senza però, scriverlo per intero.

Questo perché scrivendolo nella sua totalità si tenderà poi a cercare di ricordarlo mnemonicamente e non attraverso il ragionamento. Se poi si perde il filo del discorso, sarà difficile recuperarlo, risultando un flop.

Inizialmente, potrebbe essere utile registrare un proprio discorso per comprendere se ciò che si dice trasmette sensazioni di sicurezza e veridicità.

Non bisogna mai dimenticare il focus. Guardare negli occhi, o cercare di guardare la webcam, è un buon modo per trasmettere sicurezza in sé stessi e rafforzare la credibilità del pubblico. Al contrario, guardare da altre parti, il soffitto o il pavimento, è segno di nervosismo e insicurezza.

Sembra difficile coordinare corpo, voce e sguardo. In realtà con una buona dose di pratica, anche dinanzi allo specchio, è possibile imparare ad essere più sicuri e a trasmettere sensazioni vincenti anche al di fuori.

Non bisogna mai dimenticarsi che attraverso l’allenamento le proprie qualità migliorano e ciò che sembra impossibile potrà diventare naturale.