La “sindrome della capanna” è una sindrome comune che porta le persone a non voler uscire di casa durante il coronavirus. Questa sindrome può diventare problematica se non trattata in quanto rende difficile la vita di ne soffre. Per questo motivo oggi spiegheremo come superare la paura da coronavirus che non fa uscire di casa.

Coronavirus e paura di uscire di casa

Con questa crisi da coronavirus la paura di uscire di casa è più che giustificata soprattutto, ma non solo, nei soggetti più a rischio. Il problema nasce, però, quando questa paura diventa persistente e impedisce, o rende difficile, uscire di casa.

Alla base di quest’ansia sta una sindrome chiamata “sindrome della capanna”. I sintomi di questo disturbo sono la paura di uscire di casa e la tendenza a non voler coltivare relazioni personali.

Questa sindrome era diventata, purtroppo, comune durante la prima crisi del Covid 19 e sta creando nuovamente problemi durante seconda ondata. Le cause principali di questa sindrome sembrano essere lo stress che il lockdown e le restrizioni hanno causato in tutta la popolazione italiana.

Come superare l’ansia di uscire

Gli esperti raccomandano di combattere questi episodi d’ansia e di stress principalmente in due modi.

Il primo è parlarne. La comunicazione di una difficoltà con persone care permette di rendersi conto che non si è soli. Allo stesso tempo, permette di avere il supporto necessario a superare la paura di uscire di casa.

Il secondo modo per superare questa paura è quello di non perdere il contatto con i propri rapporti sociali. Per quanto difficile, è importante continuare a parlare con le persone care in maniera continuativa, anche quando non lo si può fare di persona.

Se, infine, non si riesce proprio ad uscire di casa in quanto la paura da Covid è troppo grande, è importante rivolgersi ad uno specialista.

Detto questo, abbiamo così spiegato come superare la paura da coronavirus che non fa uscire di casa.