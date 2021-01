Qualsiasi tipo di pasta può essere perfetta per stuzzicare il palato con il suo ricco condimento di radicchio, salsiccia e mascarpone.

Un primo piatto molto gustoso per i palati decisi che amano la cucina casareccia pronto in 5 minuti mentre la pasta termina la cottura ed inoltre facilissimo da preparare in quanto non bisogna prestare particolari attenzioni.

Insomma un piatto perfetto per chi è alle prime armi e che vuole stupire tutti. Inoltre si sposa perfettamente con vini rossi corposi come un Barolo, Brunello o Aglianico.

Un pasto da considerarsi completo con un piatto estremamente ricco di condimento e gusto, che può terminare gustando un tiramisù particolare come quello al mandarino che lascerà tutti a bocca aperta.

Ingredienti

3 salsicce

1 radicchio

1 cipolla piccola

olio extravergine d’oliva

360 g di pasta

2 cucchiai di mascarpone

una spruzzata di vino rosso

sale

pepe

Come stuzzicare il palato con la pasta al radicchio, salsiccia e mascarpone

Preparazione

Iniziare la preparazione, inserendo una pentola sul fuoco per lessare la pasta e durante la cottura della pasta, passare alla preparazione del condimento.

Prendere una padella e versare la cipolla finemente tritata con un filo d’olio extravergine d’oliva e aspettare che la cipolla prenda quel classico colore dorato. Attenzione a non far bruciare la cipolla altrimenti prenderà quel retrogusto amarognolo.

Successivamente sbriciolare le salsicce in padella e lasciar rosolare per circa 5 minuti. Nel frattempo prendere il radicchio e tagliarlo orizzontalmente da formare sottili fili e versare quest’ultimi in padella con una spruzzata di vino rosso.

Far evaporare il vino e aggiustare di sale, se occorre e il condimento della pasta sarà pronto. Nel frattempo la pasta sarà cotta e dovrà essere scolata e versata in padella insieme al mascarpone e un mestolo di acqua di cottura. Lasciar insaporire e far addensare ogni centimetro della pasta, infine impiattare con un ciuffo di radicchio al centro e una spolverata di pepe.