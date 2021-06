Almeno una volta nella vita ci sarà capitato di dover risolvere un problema legato a una parte della casa. Se in alcune situazioni l’unica soluzione è quella di affidarsi a dei professionisti, con tutte le conseguenze economiche del caso, in altre la mossa più conveniente è quella di risolversela da soli. Quando l’inconveniente non è troppo difficile o complicato, infatti, l’idea migliore è senza dubbio quella di provare a fronteggiarlo in prima persona.

Un problema comune

Uno dei problemi più comuni con cui quasi tutti abbiamo avuto a che fare riguarda il lavandino della cucina e, in particolare, il suo scarico. Capita spessissimo, infatti, che, o per nostri errori o per cause non chiare, lo scarico si intasi, causando ovviamente non pochi problemi. Nel caso succeda un inconveniente del genere quindi, è necessario intervenire in fretta.

Come sturare il lavandino all’istante sfruttando una bibita sempre presente in frigo

Dicevamo, quindi, qualora fosse possibile, l’ideale sarebbe provare a risolvere questo tipo di problema da soli, magari sfruttando alcuni rimedi efficaci e semplici da portare a termine. Vediamo insieme uno dei metodi da poter provare.

Ecco svelato come sturare il lavandino all’istante sfruttando una bibita sempre presente in frigo. Ci riferiamo alla famosissima Coca-Cola. Questa bevanda, raramente mancante nelle case italiane, si rivela straordinaria anche ben oltre il suo gusto. Come abbiamo già visto in questo articolo, infatti, la componente corrosiva che presenta ci permette di utilizzarla per pulire e scrostare diverse superfici.

Consigliamo di tentare, in caso lo scarico del lavandino fosse lento, di versare un bicchiere di Coca-Cola e lasciare che agisca all’interno. Ancor meglio se unita ad altri due ingredienti efficaci in questo caso, ovvero sale grosso e bicarbonato. In molti, infatti, uniscono questi tre ingredienti, dando vita a un composto molto efficace, in grado di combattere i residui di sporco ostinato e incrostazioni. Se dunque l’otturazione deriva da una causa di questo tipo, sfruttando la Coca-Cola avremo ottime possibilità di risolverla.