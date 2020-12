Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



La ricetta che gli Esperti di Cucina di Proiezioni di Borsa proporranno oggi ha radici lontane nel tempo. Si tratta, infatti, di una ricetta che giunge a noi dal passato e che ha come protagonisti i marron glacé.

I marron glacé sono un dolce delizioso e amato da tutti protagonista autunnale delle nostre tavole che, in questa ricetta, verrà declinato in modo diverso. Si tratterà, infatti, di un soufflé di marron glacé.

Per procurarsi i marroni ci sono due alternative: possono essere acquistati direttamente in pasticceria oppure potranno essere puliti in casa ma l’operazione potrebbe rivelarsi macchinosa.

Come stupire tutti durante le feste con un dolce golosissimo e alternativo.

Gli ingredienti

Ecco gli ingredienti necessari:

a) 350 grammi di marron glacé;

b) 200 ml di latte;

c) 300 grammi di panna da pasticceria;

d) tre stecche di vaniglia;

e) una scorza di limone grattugiata;

f) un bicchierino di rum;

g) 150 grammi di burro fresco;

h) quattro uova;

i) 150 grammi di zucchero di canna.

La preparazione

In questa preparazione si utilizzeranno marron glacé acquistati in pasticceria, nel caso in cui ci si volesse cimentare a casa si consiglia di leggere questa ricetta.

Innanzitutto bisognerà tagliare le stecche di vaniglia al centro estraendone i semini. In un pentolino di medie dimensioni bisognerà aggiungere latte, panna, scorza di limone grattugiata, semini di vaniglia e marron glacé.

Il tutto andrà, poi, fatto cuocere a fuoco lento fino al completo assorbimento di latte e panna per circa quaranta minuti. Dopo aver preso un frullatore si dovrà frullare il composto fino all’ottenimento di una purea a cui si dovranno aggiungere il burro e il rum.

Lavare le uova e separare il tuorlo dagli albumi. I rossi andranno amalgamati con lo zucchero di canna mentre gli albumi dovranno essere aggiunti poco per volta.

Mentre si aggiungono gli albumi bisognerà mescolare con una frusta, facendo attenzione che vengano inglobati, dall’alto verso il basso.

Il composto ottenuto andrà, poi, suddiviso in delle terrine che andranno infornate a 180 gradi per circa venticinque minuti.

A fine cottura, i soufflé dovranno essere trasferiti in piatti singoli, pronti per essere serviti in tavola.

Ecco, dunque, come stupire tutti durante le feste con un dolce golosissimo e alternativo.

Per sorprendere ulteriormente tutti si consiglia di aggiungere a questo dolce golosissimo e alternativo una spolverata di cioccolato fondente.