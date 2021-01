Come stupire tutti cucinando le patate in questo modo semplice e innovativo.

Quest’anno più che mai, tutti noi abbiamo dovuto passare moltissimo tempo nelle nostre case. A causa della quarantena e dei divieti imposti dal Governo per frenare i contagi, abbiamo imparato nuove abitudini. In molti, anche forse per la noia, hanno cercato di coltivare degli hobby, oppure di riscoprire passioni ormai dimenticate. Tantissime persone ad esempio hanno ritrovato l’amore per i fornelli. Negli scorsi mesi quasi tutti si sono rimboccati le maniche e hanno dato sfogo al loro estro creativo in cucina. Tra antipasti, primi e pizze, gli italiani in questo periodo hanno cucinato a più non posso.

L’importanza del contorno

Nel momento in cui decidiamo le portate da cucinare per un menù, è importante considerare il pasto nel suo insieme. Non importa se stiamo cucinando per tante persone o soltanto per noi stessi, capire che tutte le portate sono importanti è fondamentale in cucina. Infatti, alle volte, concentrandosi molto su un dessert o su un secondo piatto, si tende a trascurare il contorno.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Spesso ci si accontenta di una verdura o di qualche foglia di insalata. In realtà esistono tantissime ricette per preparare dei contorni sfiziosissimi che, in alcuni casi, riceveranno più consensi delle portate principali. In questo articolo ne vogliamo svelare uno a base di patate che stuzzicherà i palati di tutti i commensali. Dunque ecco come stupire tutti cucinando le patate in questo modo semplice e innovativo.

Le patate al forno ripiene con pancetta e scamorza affumicata

Gli ingredienti necessari per questa ricetta sono ovviamente le patate, poi la pancetta, la scamorza affumicata, dell’erba cipollina, olio, sale, pepe, e origano. Innanzitutto lessiamo le patate senza sbucciarle. Dopodiché, rimuoviamo la polpa e conserviamola. Farciamo le patate con la pancetta, la scamorza affumicata e la polpa stessa, e aggiungiamo il condimento, ovvero erba cipollina, olio, sale, pepe e origano. Dopo venti minuti in forno a centottanta gradi, il piatto sarà pronto per essere servito e gustato. Seguendo questi pochi semplici passi, si regalerà alla famiglia un contorno sfiziosissimo e che si sposerà perfettamente con secondi piatti di carne. Dunque ecco come stupire tutti cucinando le patate in questo modo semplice e creativo.