Un plumcake al mandarino e melograno è un dolce perfetto per stupire il partner in poco tempo e senza nessuna particolare attenzione durante il procedimento.

Ideale per ogni occasione, come una festa o ricorrenza o in qualsiasi ora della giornata, come accompagnare la colazione in famiglia o una merenda salutare insieme a una tazza di caffè. Inoltre si potrà accompagnare il plumcake con la gustosa crema alla nutella nella ricetta proposta qui.

Ricco di Vitamina C grazie ai chicchi di melograno e i mandarini, è l’ideale per affrontare al meglio l’inverno rafforzando le difese immunitarie.

Ingredienti

250 gr di farina

100 gr di zucchero

mezza bustina di lievito per dolci

125 g di yogurt magro o greco

50 g di burro

la buccia di 2 mandarino

il succo di 2 mandarini

2 uova

una manciata di chicchi di melograno

un po’ di sale

zucchero a velo per decorare

Come stupire il proprio partner con un plumcake al mandarino e melograno

Preparazione

Iniziare la preparazione del plumcake prendendo un contenitore e aggiungere le uova e lo zucchero che dovranno essere montati per qualche minuto, con l’aiuto delle fruste elettriche.

Nel frattempo prendere il burro e farlo sciogliere a bagnomaria sul fuoco e aggiungerlo un po’ alla volta nell’impasto. Successivamente aggiungere lo yogurt, continuare a mescolare e aggiungere il succo dei mandarini e la buccia grattugiata finemente.

Infine aggiungere la farina con un setaccio, per evitare la formazione di grumi, un pizzico di sale ed infine il lievito in polvere. Amalgamare bene l’impasto fino a che non si vedranno delle piccole bollicine e aggiungere i chicchi di melograno.

Versare il composto nello stampo ben imburrato ed infarinato e infornare per circa 40 minuti a 180°C. Se durante la cottura della sola superficie dovesse cuocere prima del previsto, coprire con un foglio di alluminio.

Controllare la cottura con uno stecchino e quando sarà pronto, sfornarlo, aspettare che si raffreddi e spolverare generosamente con lo zucchero a velo.