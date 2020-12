Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Di recente, possono averci inviato dei messaggi insoliti su WhatsApp, non nel loro contenuto, ma piuttosto per la forma. In questi nuovi messaggi ricevuti, non c’era l’usuale carattere che siamo abituati a vedere. Il messaggio presentava caratteri diversi. Ovviamente ci siamo chiesti con curiosità da dove avevano preso quel font particolare.

Insomma, immaginiamo che tutti vogliano sapere come si fa a scrivere messaggi carini e pieni di scritte strane. In questo articolo capiremo come stupire gli amici con le scritte sorprendenti di WhatsApp.

Come fare a cambiare font

Per scoprire come stupire gli amici con scritte sorprendenti su WhatsApp si devono consultare i servizi online. Una volta che si è individuato uno, o più caratteri di gradimento, si copiano e si incollano sulle chat di WhatsApp. Questo ci darà la possibilità di scrivere un messaggio diverso dal solito, con font sorprendenti.

Ci sono varie soluzioni: quella più indicata, è un programma sulla rete che si chiama Coolsymbol.com che si può usare online. Completamente gratuito, non ci sono banner che impediscono di consultare la pagina. È molto semplice e intuitivo. All’interno troviamo varie funzioni con font particolari da inserire su WhatsApp.

Affinché questa funzione vada a buon fine, una volta che siamo nel sito cerchiamo il campo “Imput text” che troviamo nella pagina, sulla parte superiore. A questo punto quello che serve è scegliere tra i caratteri, quello che più ci piace. Premere sul bottone azzurro che permette di copiare la scritta che si è generata.

Vediamo nel dettaglio sul telefono

Su un telefono Android, accedere a WhatsApp. Aprire una chat che si è usata di recente e utilizzare il simbolo che raffigura una nuvoletta. Scegliere il nominativo della persona a cui si vuole scrivere. Tenere il dito premuto sulla chat, scrivere il messaggio e fare click sulla voce incolla.

Su iPhone, usare il simbolo della matita e cercare il contatto a cui si vuole inviare il messaggio e apriamo la chat. Ora tenere premuto il dito sulla barra dove scriviamo il messaggio e facciamo click sulla voce incolla.

Ora qualunque sia il telefono che si possiede, sappiamo come stupire gli amici con scritte sorprendenti di WhatsApp. Adesso non rimane altro che sbizzarrirsi nel mandare questi messaggi simpaticamente arricchiti ai nostri amici.