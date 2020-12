Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Quest’oggi, gli Esperti di Cucina di ProiezionidiBorsa spiegheranno ai Lettori come stupire con soli 3 ingredienti amici e parenti a Natale.

Parliamo delle scorzette di arance candite, tipici dolcetti natalizi che mangiati dopo i pasti, riescono a preservare il sapore, il succo ed il profumo degli agrumi di stagione.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Useremo per questa ricetta l’arancia di Sorrento che si caratterizza per la sua buccia spessa, il suo profumo intenso ed il suo colore arancione chiaro, quasi un giallo dorato.

Gli ingredienti che occorrono per preparare le scorzette di arance candite sono solo 3:

5 arance;

zucchero semolato q.b.;

acqua.

Come stupire con soli 3 ingredienti amici e parenti a Natale

Il procedimento per come stupire con soli 3 ingredienti amici e parenti a Natale è il seguente:

Lavare accuratamente le arance, tagliarle a fettine di circa 4 millimetri di spessore, facendo attenzione a togliere delicatamente la polpa.

Riporre le scorzette in una pentola colma d’acqua e portare a bollore per qualche minuto per eliminare l’amaro della buccia.

Ripetere l’operazione qualora le scorzette risultassero ancora amare.

Scolare le arance per poi rimetterle in un pentolino con lo zucchero semolato e l’acqua e cuocerle a fiamma media per circa 10 minuti.

Attenzione al tempo di cottura e alla fiamma che deve essere media.

Continuare a cuocere le scorzette sul fuoco fin quando non sia stato assorbito completamente dalle scorzette lo sciroppo.

Una volta assorbito lo sciroppo, spegnere la fiamma e posizionare le scorzette separate le une dalle altre, in una teglia di vetro e lasciarle raffreddare ed asciugare per circa 4 ore.

Le scorzette di arance candite con soli 3 ingredienti potrebbero di già esser pronte per deliziare il palato di amici e parenti.

Tuttavia, è possibile aggiungere un altro ingrediente e rendere le scorzette ancora più golose, parliamo del cioccolato.

Un ingrediente in più

L’ingrediente in più è appunto il cioccolato che renderà questo dolce natalizio ancoro più goloso.

Si consiglia di sciogliere il cioccolato fondente sul fuoco e di immergerci almeno la metà della scorzetta da riporre poi sulla carta forno e lasciare raffreddare.

Trascorso il tempo necessario, le scorzette sono pronte per stupire amici e parenti con soli 3 o 4 ingredienti.

Dopo aver svelato ai Lettori come stupire con soli 3 ingredienti amici e parenti a Natale, in qualità di Esperti di Cucina del Team di ProiezionidiBorsa consigliamo di utilizzare le scorzette anche per accompagnare altri dolci tipo struffoli o cassate.

Approfondimento

Panettone che passione, le tre cose che gli amanti di questo dolce devono assolutamente conoscere per la salute