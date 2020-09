Come stimolare la ricrescita dei capelli in modo naturale. Sono sempre di più i soggetti di sesso maschile che perdono i capelli e possono andare incontro a calvizie. La caduta dei capelli è un fatto normale e non bisogna allarmarsi. I capelli, tendono a cadere maggiormente nei cambi di stagione, ed è sempre molto importante prendersene cura e nutrirli nel modo migliore. Gli uomini e le donne non perdono i capelli nello stesso modo, e la caduta dei capelli tende ad essere peggiore negli uomini.

Le cause principali della calvizie maschile

La perdita dei capelli nell’uomo è dovuta principalmente ad un fattore ereditario, dagli ormoni, oppure da altri fattori come la dermatite seborroica, ovvero una anomala produzione di sebo che comporta una eccessiva produzione di forfora grassa.

Ecco come stimolare la ricrescita dei capelli in modo naturale

Sana alimentazione

Per far sì che i capelli rimangano in salute, bisogna innanzitutto fare una sana alimentazione, consumare le adeguate vitamine e minerali, le proteine e il calcio.

Da evitare, sono le cattive abitudini come il fumo e l’alcol, lo zucchero bianco e prodotti industriali. Solo l’alimentazione non basta, sono necessarie cure e prodotti specifici per stimolare la ricrescita dei capelli.

Rafforzare i capelli con le piante e la frutta

L’avocado

Il succo e la polpa di avocado sono di grande aiuto per la ricrescita dei capelli, grazie alle vitamine e agli aminoacidi contenuti in grandi quantità. Oltre all’inserimento del frutto nella propria alimentazione è possibile usare il suo succo massaggiando il cuoio capelluto e lavare successivamente con lo shampoo.

L’aloe vera

L’aloe vera è un erba officinale che nutre e rafforza i capelli e combatte la calvizie maschile. L’estratto di aloe viene massaggiato sul cuoio capelluto, prima di passare al lavaggio. Molte sono le lozioni e i gel anticaduta a base di Aloe.

L’ Amla

L’ Amla è un frutto proveniente dall’India. Il suo estratto è ricco di vitamina C. E’utilizzata attraverso impacchi e maschere, da mettere sul cuoio capelluto.

Questa erba si acquista nei negozi etnici o nelle bioprofumerie. Se usata da sola va preparata con acqua calda, e tenuta in posa per un massimo di 45 minuti.

Lo zenzero

Lo zenzero stimola la circolazione del sangue al livello cutaneo, e facilita l’apertura dei follicoli piliferi. Bisogna procurarsi un cucchiaino di zenzero grattugiato e un cucchiaino di olio di oliva. In seguito, mescolarli in una ciotola, fino ad ottenere un composto oleoso. Applicare la miscela sul cuoio capelluto, e massaggiare bene. Quando si avvertirà una sensazione di calore, lasciarlo in posa altri cinque minuti, e poi lavare i capelli con lo shampoo.

Gli oli naturali

L’olio di oliva idrata il cuoio capelluto. Basta mettere qualche goccia sulla cute, quando i capelli sono umidi. Lasciarlo agire una mezzoretta e poi lavare con lo shampoo. Altri oli naturali sono quelli di semi di lino e di cocco, che impiegati con uno shampoo rinvigoriscono il cuoio capelluto.