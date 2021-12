Il cervello umano è il computer più all’avanguardia che esista. Per quanto una macchina possa essere tecnologicamente super, mai potrà avere le prestazioni dell’organo situato in mezzo alle nostre orecchie. Da lì deriva tutto ciò che ci rende diversi dagli altri animali: la parola e il pensiero su tutti. Oltre ai movimenti e al regolare funzionamento di tutti gli altri organi del nostro corpo.

Avere un cervello sempre in ordine, possibilmente elastico, è quanto di meglio si possa chiedere. Ci sono tantissimi alimenti in natura che aiutano la stimolazione cerebrale e la buona tenuta dei nostri neuroni. Dei veri e propri cibi per la mente possono essere cereali integrali, pesce azzurro, mirtilli, uova, arance. Insomma, la lista è lunga. Abbiamo appena visto che sarebbero questi gli esercizi più adatti per proteggere il cervello e migliorare la memoria. Ora andiamo a scoprire una ricetta che potrebbe far bene sia al cervello che alla memoria. Stiamo parlando della ciambella alla pappa reale e miele. Questi gli ingredienti:

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

250 grammi di farina;

80 grammi di miele;

125 g yogurt alla pappa reale;

10 ml di pappa reale

3 uova;

1 bustina lievito in polvere;

20 ml di latte;

1 pizzico di bicarbonato.

Come stimolare il cervello e risvegliare i neuroni con un dolce soffice e ricco di proteine e vitamine

Iniziamo sbattendo le uova in una terrina. Quindi uniamo il vasetto di yogurt e i 10 ml di pappa reale. Amalgamiamo bene. Intanto, in un’altra ciotola mettiamo la farina e il lievito e mescoliamo insieme. Uniamo ora i due preparati e versiamo il latte a temperatura ambiente. Un pizzico di bicarbonato e il miele completeranno il tutto. L’impasto dovrà essere fluido e senza grumi.

Prendiamo uno stampo da ciambella e imburriamo abbondantemente. Quindi, riscaldiamo il forno a 180 gradi e lasciamo cuocere per circa mezz’ora. La nostra torta è pronta. Facile, veloce da preparare, molto nutriente e con tutti i benefici della pappa reale. Come stimolare il cervello e risvegliare i neuroni con un dolce soffice e ricco di proteine e vitamine, per ogni pasto: colazione, pranzo, cena, senza dimenticare la merenda.

Sfruttando tutte le qualità della pappa reale. La ricchezza del glucosio che stimola il nostro cervello, le vitamine e le proteine che danno forza al nostro organismo. Tutti la possono assumere, sia i bambini che gli anziani, oltre ovviamente agli adulti. Nella ciambella, poi, il suo gusto dolce andrà ad associarsi al miele, rendendo il tutto davvero prelibato e gustoso.