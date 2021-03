Il linguaggio del corpo rivela tante informazioni su chi siamo. Tanti sono gli esperti e gli psicologi che lo studiano da tempo. Il nostro comportamento può rivelare delle informazioni sul nostro carattere, anche a chi non ci conosce. Come ci relazioniamo con gli altri, come parliamo, come ci muoviamo. E anche come stiamo seduti può indicare tante cose, anche se non vogliamo.

Come stiamo seduti rivela tante cose sulla nostra personalità

La comunicazione non verbale è diventata oggetto di studio. I nostri movimenti, il tono di voce, dei tic involontari forniscono molte informazioni. Tanto che è nata una branca della psicologia che si occupa solo di questo. Analizzare il comportamento umano. E si è scoperto che la posizione che teniamo quando ci sediamo rivela qualcosa di noi.

Quando sul pavimento ci sediamo a gambe incrociate indica che siamo persone aperte e spensierate. Non solo fisicamente ci adattiamo a tutte le situazioni, ma anche emotivamente. Ci sentiamo subito a nostro agio in ogni ambiente. Se invece a terra ci sediamo con le gambe parallele e le braccia all’indietro, siamo grandi osservatori. Persone analitiche che vogliono prima capire la situazione e poi agire.

Seduti sulla sedia e schiena dritta

Chi si siede così, con le gambe parallele, si è una persona sicura di sé. Molto affidabile e per questo tutti si rivolgono a noi per un consiglio, o un aiuto. Se invece nella stessa posizione si hanno le braccia incrociate, cambia tutto. Si è sempre sicuri di sé, ma significa che si è sulla difensiva. Quindi le persone istintivamente vedono un impedimento, e quindi stanno lontane. Le persone che si siedono a braccia incrociate vogliono starsene per conto loro, e non essere disturbate.

Le gambe accavallate dovrebbero significare che si è sognatori. Una persona che si siede così ama fantasticare, è irrequieta e tende a cambiare spesso gamba d’appoggio. Non si sente molto a suo agio in qualche situazione o è semplicemente annoiata. Quindi non è molto propensa in quel momento alla socialità. Ma solo se si ha la schiena ben dritta. Se invece la schiena è rilassata, si sente a suo agio.

Ecco perché come stiamo seduti rivela tante cose sulla nostra personalità. Ora tutti a controllare come ci sediamo per capire se ci troviamo d’accordo.

