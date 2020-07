L’arrivo della bella stagione segna anche l’inizio della periodica ‘guerra’ agli insetti, tra le mura domestiche. Per tenerli lontani, si possono utilizzare rimedi casalinghi, che sono efficaci e molto più duraturi dell’effetto di insetticidi e repellenti spray. Ecco come fare con le specie che più infestano le nostre case.

Depistare le formiche

Come sterminare gli insetti in casa. Partiamo dalle formiche: se arrivano da fuori, si può collocare all’esterno, in luogo riparato, qualche spugnette imbevute di acqua zuccherata. Questo irresistibile richiamo, terrà le formiche lontano dai percorsi verso l’interno dell’abitazione. Se le formiche sono più hitech e sono già presenti dovete capite da dove arrivano. Liberate la dispensa e le superfici ponendovi sopra delle foglie fresche di salvia. Per distruggere i formicai in giardino, occorre invece versarvi sopra dell’acqua bollente.

Come sterminare gli insetti in casa

Crowfunding immobiliare: ROI operazione 11,25%, ROI ANNUO 9,00%! - Scopri di più »

Un barattolo da mezzo chilo di acido borico, che si trova in farmacia, terrà gli scarafaggi lontani per un anno intero. Non li uccide rapidamente, ma l’effetto, anche sulle formiche è molto più duraturo. Gli scarafaggi, riconoscono ben presto l’odore dell’insetticida e imparano a girare alla larga. Continuano invece ad andare vicino all’acido borico, finché muoiono. Bisogna spargerlo un pochino nelle fessure, nelle crepe dei muri e dei pavimenti, sotto il lavandino e nelle zone buie della casa. Un altro insetto che si intrufola soprattutto negli studi, è il pesciolino d’argento, che si nutre di carta. Anche in questo caso qualche pizzico di acido borico funziona bene.

Punture di insetti

Chi è è venuto a contatto con un insetto, deve applicare sulla parte che prude un impasto di bicarbonato di sodio o di maizena e aceto oppure succo di limone. A volte basta passarci sopra una saponetta bagnata. Se invece la puntura c’è già stata, si risolve senza particolari tragedie: con un semplice impiastro di bicarbonato e acqua. E mettendo una cipolla sulla puntura, per far uscire il veleno.

Come sterminare gli insetti in casa

Per tenere lontane le mosche dal bidone dell’immondizia in giardino o fuori dal cancello, basta metterci dentro del sapone a scaglie. Se invece le mosche infastidiscono gli ospiti di una tavola estiva del mezzogiorno, bisogna comporre un mazzo di fiori non profumati. E al posto del verde mettere dei rami di pomodoro, con le foglie. Se un’ape o una vespa entrano in casa, affrontatele con la lacca per capelli, che immobilizza le loro ali.