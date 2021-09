Lo stendino è un oggetto che tutti abbiamo in casa. Solitamente viene venduto in plastica, ma ne esistono di tantissimi tipi, anche di metallo o di legno. Molto spesso ci capita di non avere lo stendino con noi: magari in vacanza o se siamo ospiti da qualche amico. Ma ancora più spesso può capitare di vivere in una casa molto piccola, senza balcone, che ci costringa a stendere dentro casa in pochissimo spazio. In questi casi a volte ci viene in soccorso l’asciugatrice, che però non è l’ideale né in termini di spesa economica né in termini di eco sostenibilità. E allora ecco come stendere perfettamente i nostri panni dentro casa senza l’aiuto di uno stendibiancheria.

Questi metodi consentono di stendere la nostra biancheria senza l’aiuto dello stendino, evitandoci così un dispendio inutile di denaro e spazi, ma soprattutto un ulteriore danno per l’ambiente. Gli stendini, infatti, sono rifiuti ingombranti difficilmente riciclabili e comportano, purtroppo, un ingente danno all’ambiente.

Come stendere perfettamente i nostri panni dentro casa senza l’aiuto di uno stendibiancheria

Un modo semplicissimo e anche efficace per stendere i nostri panni e farli asciugare velocemente è quello di usare le grucce appendiabiti. In questo modo non solo riusciremo ad avere i nostri panni stesi e asciutti in poco tempo, ma le grucce sono anche ideali perché non creano sull’indumento nessuna piega antiestetica. Dunque, questo metodo ci permetterà di risparmiare anche sulla stiratura del capo in questione, poiché non sarà necessaria. Basterà appendere le grucce in giro per casa in luoghi areati e secchi (l’umidità bagna ancora di più i vestiti), i nostri panni si asciugheranno in men che non si dica.

Anche le sedie sono un ottimo metodo per asciugare i nostri panni. Se magliette e pantaloni gocciolano, però, ricordiamoci sempre di mettere una bacinella o un panno che raccolga l’acqua sotto. Si può utilizzare anche il porta-asciugamani per stendere. Ovviamente quello orizzontale, in modo da stendere perfettamente senza pieghe ogni indumento.

Come fare con le lenzuola

Se dobbiamo stendere un capo molto grande come, per esempio, un asciugamano, un accappatoio o delle lenzuola, possiamo appendere un filo in casa. Prendiamo un filo per stendere e lo fissiamo ai muri opposti di qualunque ambiente (soggiorno, bagno, camera da letto). Volendo possiamo fissarlo anche sopra la doccia o la vasca da bagno. In questo modo riusciremo a stendere anche biancheria molto grande senza problemi.

