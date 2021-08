Tutto quello che possiamo fare con Facebook, Tik Tok, Twitter o Instagram, non ci basta mai. In attesa della nuova utilissima funzione di WhatsApp che a breve potremo utilizzare, viviamo scontenti. Ogni giorno ci capita di essere contattati per telefono da gente che non conosciamo. Ma a nostra volta vorremo entrare in contatto con persone di cui non abbiamo il numero di cellulare. In effetti, su alcuni social network possiamo aggiungere chiunque o seguire chi vogliamo. Mentre su WhatsApp si passa per forza tramite un dato privato, il numero di telefono. Vediamo oggi con la Redazione Tecnologia di ProiezionidiBorsa, come superare questo ostacolo. Ecco come scovare su WhatsApp qualcuno di cui non abbiamo il numero e a nostra volta capire chi ci sta scrivendo, se non abbiamo ricevuto foto e profilo.

Come stanare gli sconosciuti su WhatsApp o scovare i numeri che vorremmo avere

In effetti esiste un modo per aggiungere qualcuno su WhatsApp senza aver ricevuto il suo numero di telefono. Ovviamente, si tratta di una delle mille applicazioni a pagamento che si trovano nei web store. Una delle più efficaci si chiama True Caller, un’applicazione che costa fino a 100 euro al mese. Di fatto contiene un enorme database telefonico. Quindi, può essere la versione elettronica dell’elenco telefonico. Queste pagine bianche digitali contengono i numeri di cellulare di milioni di persone, tra cui probabilmente quello che vogliamo a tutti i costi contattare.

Per trovare un numero basta un clic

Per trovare un numero telefonico, dunque, basta un clic. E la privacy? Niente paura: sono i titolari dei numeri telefonici ad aver venduto il loro contatto a una app, dando il consenso a rivenderlo. Oppure a un supermercato, in cambio di una carta sconto. Ma c’è anche il rovescio della medaglia. Se ci abboniamo a True Caller, anche il nostro numero telefonico va a finire nel database.

Staniamo gli sconosciuti usando Facebook

Dopo aver capito come stanare gli sconosciuti su WhatsApp o scovare i numeri che vorremmo avere delle persone che ci interessano, vediamo ora come utilizzare Facebook, il peggior nemico della privacy, per trovare uno numero sconosciuto. Inseriamo il numero di chi ci importuna con i suoi messaggi nella barra di ricerca di Facebook. A questo punto, o sulla barra non compare proprio niente oppure compare l’intero profilo dell’utente che non può più nascondersi dietro foto di paesaggi, cani, tramonti o icone vuote. Ovviamente la cosa funziona solo se chi ci ha importunato su WhatsApp ha deciso di registrarsi anche su Facebook. E proprio con il suo numero telefonico personale.