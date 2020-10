Vediamo come allestire un guardaroba del tutto originale. Scoppia la moda per il fai-da-te ma molti non hanno il coraggio di iniziare. Pensiamo, infatti, che sia necessario acquistare costosi macchinari o avere talenti speciali. Fortunatamente alcune tecniche sono perfette per grandi e piccini e non richiedono nemmeno grandi esborsi. È la tecnica della stampa su stoffa con foglie, detta anche ecoprinting. Ecco come stampare con le foglie degli alberi sulle magliette per un guardaroba veramente green.

Ecco gli ingredienti necessari

Per allestire un guardaroba veramente green bisogna, in primo luogo, preparare i pochi ingredienti e gli strumenti necessari. Immancabili sono le foglie. Sbizzarritevi! Questa è un’ottima occasione per organizzare una passeggiata nel bosco con gli amici o in famiglia. Giocate a trovare le foglie più strane o di dimensioni insolite! Dopodiché bisogna preparare la stoffa su cui vogliamo stampare.

Questa stoffa deve essere di origine naturale come lino e cotone. Occorrono, poi, una pentola capiente e acqua per riempirla. Affinché la stampa abbia successo, per far fissare il colore, bisogna, inoltre, munirsi di prodotti naturali, quali il legno di campeggio o l’estratto di clorofilla.

Come stampare con le foglie degli alberi sulle magliette per un guardaroba veramente green

Il procedimento è davvero facile e divertente! Innanzitutto bisogna stendere la nostra maglietta, o pezzo di stoffa, e dare sfogo alla creatività. In questa fase, infatti, posizioniamo le foglie e decidiamo che composizione dare alla nostra stampa. Una volta posate tutte le foglie possiamo chiudere la stoffa. Possiamo farlo ponendoci sopra un altro pezzo di stoffa o piegando in due la maglietta. Attenzione, in questo secondo caso bisognerà però posizionare le foglie solo su metà della stoffa. Manca davvero poco per poter giungere al nostro guardaroba veramente green…

A questo punto, infatti, bisogna arrotolare la stoffa creando un salsicciotto molto stretto legato da spago. In particolare, possiamo utilizzare un bastoncino di legno o metallo attorno a cui avvolgere la stoffa. Ora, non resta che preparare il fissante mescolandone le giuste dosi in acqua fredda e, poi, aggiungendolo all’acqua, già calda, nella pentola. Immergere la stoffa e lasciare cuocere per circa un’ora. E voilà! Avremo creato un capo d’abbigliamento originale e unico e avremo un guardaroba veramente green.