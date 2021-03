Non tutti i ragazzi sanno come spendere online i soldi del bonus cultura 2021 e come richiedere l’assegno da 500 euro. Di sicuro si tratta di un grande vantaggio economico che il Governo riserva ai giovani che raggiungono il traguardo dei 18 anni.

Al compimento della maggiore età gli studenti che risiedono in Italia o posseggono un regolare permesso di soggiorno ricevono un contributo in denaro. La somma di denaro a disposizione è pari a 500 euro e deve avere una specifica destinazione di uso. Non è possibile ad esempio acquistare pc, tablet, smartphone e altri dispositivi simili neanche nel 2021. E ciò nonostante il crescente bisogno di computer e strumenti per seguire le lezioni scolastiche e universitarie a distanza.

Pur tuttavia esistono anche altri sussidi economici di cui ragazzi possono beneficiare per rispondere alle nuove esigenze didattiche. La Redazione ricorda che è possibile ottenere “Assegni da 200 a 500 euro per studenti di scuole superiori che presentano domanda entro marzo 2021”. Chi invece compie 18 anni ha interesse a sapere come spendere online i soldi del bonus cultura 2021 e come richiedere l’assegno da 500 euro.

Il buono a disposizione dei diciottenni italiani ha come finalità la promozione e la diffusione della cultura e della conoscenza. Ma la sospensione di molte attività ricreative e culturali a causa del coronavirus sta ostacolando la piena fruizione degli eventi artistici e culturali. Di qui la possibilità di spendere il contributo governativo anche per acquisti su internet e per la partecipazione a corsi online.

Come spendere online i soldi del bonus cultura 2021 e come richiedere l’assegno da 500 euro

Per ottenere il bonus cultura occorre accedere al portale del MInistero della cultura 18 app e registrarsi a partire dal 1° aprile 2021. La data di scadenza della richiesta coincide con il 31 agosto 2021 ed entro il 28 febbraio 2022 bisognerà spendere l’intero importo.

Per la registrazione bisogna munirsi di SPID in modo da avere un’identità digitale di accesso. Con il bonus cultura si possono comprare online libri, biglietti per concerti, cinema, spettacoli teatrali, ingressi in musei. Si può anche pagare l’accesso a parchi naturali, a monumenti e zone archeologiche. Ciò tuttavia non esclude la possibilità di comprare online cd musicali, dvd, corsi di teatro, di musica, di lingua straniera, riviste e materiale audiovisivo.