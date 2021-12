A chiunque può essere capitato di ritrovarsi con i capelli danneggiati, secchi, appesantiti e con doppie punte.

I motivi possono essere tanti e diversi ma non bisogna disperare, perché non sempre è necessario tagliarli per poterli recuperare.

In questo articolo spieghiamo come spendendo poco riparare e rendere voluminosi i capelli danneggiati con una ricetta all’amido di mais. Il risultato renderà i capelli morbidi e lucenti.

In cucina l’amido di mais serve a rendere i dolci più morbidi e friabili, in cosmetica invece serve ad ammorbidire la pelle e i capelli.

L’amido di mais è un ingrediente molto economico, che tutti possono acquistare nei supermercati, nelle farmacie, nei negozi per celiaci e online. È un prodotto utile per recuperare i capelli rovinati da tinture e cosmetici.

Ha proprietà emollienti, assorbenti e detergenti per questo motivo è ampiamente utilizzato non solo nella cosmesi ma anche per la cura del corpo, per pulire la casa, per rimuovere le macchie dai tessuti.

Oggi proponiamo due valide ricette che eviteranno di far spendere molti soldi in trattamenti costosi.

Ecco gli ingredienti della prima ricetta

a) 2 cucchiai di amido di mais;

b) 1 cucchiaio di miele;

c) 1 cucchiaio di olio di mandorle;

d) 1 cucchiaio di balsamo;

e) 1/2 litro di acqua.

Procedimento

Versare l’acqua in un tegame e mettere sul fuoco. Qualche attimo prima che questa raggiunga il bollore aggiungere l’amido di mais e mescolare per farlo sciogliere.

Togliere dal fuoco, filtrare il composto ottenuto e versarlo in un recipiente. Aggiungere gli altri ingredienti sopra elencati.

Come spendendo poco riparare e rendere voluminosi i capelli danneggiati con una ricetta all’amido di mais. Ecco gli ingredienti della seconda ricetta

a) 2 cucchiai di amido di mais;

b) 1 avocado maturo;

c) 1 cucchiaio di olio di argan;

d) un tuorlo di un uovo;

e) 1 cucchiaio di olio di oliva;

f) 500 ml d’acqua.

Procedimento

Versare l’acqua in una pentola e riscaldare sul fuoco. Aggiungere l’amido di mais e farlo sciogliere girando continuamente con un cucchiaio di legno.

Togliere il recipiente dal fuoco, filtrare il composto e aggiungere l’avocado precedentemente frullato e gli altri ingredienti elencati. Mescolare bene il tutto.

Come applicare sui capelli

Applicare i composti sui capelli umidi. Distribuire sui capelli precedentemente inumiditi e con le dita effettuare dei leggeri massaggi.

Lasciare agire il prodotto per una ventina di minuti, sciacquare bene e lavare con lo shampoo come di consueto.