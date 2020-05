Come sovraperformare il mercato

Sovraperformare il mercato è spesso l’obiettivo primario di molti investitori. La scelta delle società e la differenziazione sono fondamentali per avere ottimi risultati. Esistono numerosi indicatori che possono aiutare le persone a individuare le società più performanti. ROI, ROE, P/E sono solo alcuni degli indici utilizzati dagli analisti. Ultimamente c’è un “nuovo” indicatore che potrebbe aiutare gli investitori a sovraperformare il mercato. L’indice ESG che è l’acronimo di Environmental, Social, Governance il quale indica tutte quelle attività legate all’investimento responsabile di una società. Questo rating è diventato uno standard per definire l’approccio sostenibile agli investimenti delle società.

Perché usare questo indice

Dal 2012 ad oggi le società con un alto ESG hanno sovraperformato rispetto a quelle aventi un rating più basso. Negli ultimi 4 anni queste società anno avuto una crescita maggiore di quasi il 20%. Le imprese attente ai fattori ESG sono imprese che gestiscono le proprie risorse rispettando l’ambiente non senza investire in innovazione per crescere. Secondo uno studio del 2006 denominato Cone Millennial Cause Study, i millennial sono più propensi a fidarsi di un’azienda o ad acquistare i prodotti di un’azienda quando l’azienda ha la reputazione di essere ambientalmente responsabile. Questo potrebbe incrementare gli utili di queste società e di conseguenza aumentare il valore delle azioni in maniere esponenziale.

Su quali società investire

Scegliere società con un alto ESG può aiutare l’investitore a sovraperformare il mercato. Un buon investimento per il 2020 potrebbe essere il iShare Trust MSCI Global Impact ETF. Questo ETF ha un dividendo annuale dell’1,48%. Prima della crisi un contratto valeva circa 70 dollari, in questo momento viene scambiato a quota 62. Nel 2019 è passato da 55 a 65 segnando una crescita di quasi il 20%. Le prospettive di crescita di questo ETF sono altissime e fornisce già un’ottima differenziazione. Infatti all’interno di questo strumento ci sono società appartenenti a diversi settori. Gli analisti hanno posizionato il target price a fine anno a quota 73 e ciò rappresenterebbe un incremento percentuale superiore al 10%.

