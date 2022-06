Capita a tutti di prendere qualche chilo di troppo. Ci sono periodi della vita in cui ci si fa prendere dalla gola, altri in cui non si ha tempo di fare sport. Con l’arrivo dell’estate è normale voler riprendere la situazione in mano e ritornare in forma per la prova costume. Ma fare movimento spesso non è sufficiente. Infatti, è normale che dopo aver fatto sport il corpo senta necessità di recuperare energie. Il rischio è che tutte le calorie perse nell’allenamento si recuperino con un attacco di fame. Per questa ragione esistono diete pensate specificatamente per chi si allena e dei cibi consigliati dopo aver praticato sport per restare in forma. Curare l’alimentazione in questa fase è molto importante. Solitamente gli esperti dietologi consigliano una dieta composta soprattutto da cibi proteici.

Questi sarebbero ideali per costruire la massa muscolare e favorire il dimagrimento. Ma come sostituire pesce e uova nella dieta quando si è vegetariani o vegani? Oggi cercheremo di rispondere a questa domanda, sfatando il mito che solo la carne favorisca la perdita di grassi, fortificando i muscoli. Vedremo come sostituire il pesce, fonte di Omega 3 e grassi buoni, e le proteine dell’uovo, un alimento a basso contenuto calorico, con proteine tutte vegetali. Così saremo capaci di condurre una dieta equilibrata e sana.

Come sostituire pesce e uova nella dieta per dimagrire più velocemente senza avere fame durante il giorno né perdere massa e muscoli

Il pesce è considerato un alimento fondamentale per la dieta umana. Il consiglio degli istituti della salute è di inserirlo nella propria dieta almeno due volte a settimana. Per chi è vegetariano o vegano le sostanze nutritive contenute nel pesce dovranno essere sostituite da alternative vegetali. Fonti di acido grasso Omega 3 e acido linoleico si possono trovare nelle alghe e nella frutta secca oleosa come noci, mandorle, nocciole e semi. É fondamentale anche ridurre il consumo di alimenti che contrastano con l’assunzione di questi grassi come l’alcol, acidi grassi trans e Omega 6.

Il consumo di legumi, grande fonte di vitamine e proteine, restituisce ugualmente parte dei sali minerali e di energia. Inoltre hanno un notevole effetto saziante e costituiscono un’importante fonte di fibre, utili per creare massa muscolare. Per fornire l’apporto proteico corretto dovrebbero sempre essere accostati a dei cereali integrali e masticati bene. Per quanto riguarda le uova, queste possono essere sostituite sia nella dieta che in cucina grazie a quinoa, soia, semi di lino e acqua faba dei ceci. Fonti di calcio, vitamine del gruppo B e fosforo sono contenute in alcune alghe, nei derivati della soia, nella frutta secca e in alcune verdure a foglia verde.

