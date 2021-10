Le polpette sono un secondo piatto squisito e amato da molti, un classico della cucina italiana tradizionale.

Probabilmente, ci ricorderanno la nostra gioventù e le nostre mamme o nonne intente a preparare queste succulenti palline di carne.

Ma la ricetta delle polpette è una ricetta senza tempo, semplice, versatile e perfetta da proporre in caso di ospiti a pranzo o a cena.

Nonostante ciò, uno degli ingredienti principale delle polpette sono proprio le uova, che rendono questo piatto unico e corposo.

Non tutti però possono mangiarle e chi non può farlo di solito rinuncia a questa prelibatezza.

Con l’articolo di oggi, però, vogliamo regalare una gioia a chi non può mangiare le uova o a chi semplicemente vuole realizzare una versione più leggera della tradizionale ricetta.

Scopriremo, infatti, come sostituire le uova nelle polpette con questo trucchetto segreto per avere delle palline morbidissime e compatte.

A cosa servono le uova

Anche nelle nostre amate polpette, secondo la tradizione, ci vanno le uova.

Aggiungere le uova intere, o solo i tuorli, ad un impasto ci permette di fare tante cose, tra cui bella figura in tavola.

Le uova, infatti, in primo luogo rendono le nostre pietanze estremamente morbide.

E questo è un vantaggio sia per la lavorazione, più semplice, ma anche per il palato perché cuciniamo un cibo che si scioglierà in bocca.

Poi, le uova servono anche per dare compattezza. E, quindi, far in modo che ciò che prepariamo non si apra durante la cottura e rimanga della sua forma originale.

Sembra, allora, che questo ingrediente sia indispensabile. Spesso è così ma non sempre.

Infatti, ecco come sostituire le uova per avere frittatine perfette 100 percento vegane.

E possiamo sostituirle anche nelle polpette ma senza rinunciare a morbidezza e compattezza.

Come farlo?

Basta questo trucco segreto che andremo a scoprire proprio ora.

Come sostituire le uova nelle polpette con questo trucchetto segreto per avere delle palline morbidissime e compatte

Per le nostre polpette soffici e ben compatte non servono per forza le uova.

Le possiamo, infatti, sostituire con un composto semplicissimo, da preparare in pochi minuti e che ci permetterà di fare un po’ di riciclo culinario.

Il che non è mai un male. Per esempio, ecco come preparare in casa un delizioso brodo vegetale con un’incredibile ricetta zero sprechi e da abbinare come primo alle nostre polpette.

Ma per eliminare le uova, scopriamo che basta ammollare qualche fetta di pane raffermo, anche di un giorno prima, con un po’ di latte.

Disponiamo il pane in una ciotola, tagliato a fette sottili, e versiamo sopra il latte che abbiamo in frigorifero, anche vegetale.

Schiacciamo delicatamente con i polpastrelli per far assorbire il latte e poi aspettiamo all’incirca uno o due minuti.

Passato questo tempo, potremmo unire il pane ammollato alla carne tritata e a tutti gli altri ingredienti.

Ecco, allora, svelato il nostro trucchetto segreto per sostituire le uova in una nuova versione della ricetta tradizionale delle polpette.

Ma senza rinunciare a gusto e morbidezza e senza rischiare di veder aprire le nostre squisite e fumanti palline.

