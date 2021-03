La panna, croce e delizia della cucina italiana. È uno di quegli ingredienti che va usato con estremo giudizio. Se impiegata in dosi moderate, permette di insaporire le nostre pietanze e regalare gioia al palato. Al contrario, usata in proporzioni esagerate e soprattutto in modalità improprie (guai a metterla nella cacio e pepe!) è una fonte ricca di grassi saturi. Meglio farne a meno.

Ci sono dei piatti, e in particolare dei dolci, che però senza panna non sarebbero gli stessi, no? Siamo sicuri? In verità esistono molte valide alternative da usare al posto di questo ingrediente. Ecco, dunque, come sostituire la panna in cucina.

Ricotta

La ricotta è senza dubbio un ingrediente più leggero della panna. Questo non vuol dire che sia anche meno gustoso, anzi. È un’alternativa eccezionale alla panna, a tutti gli effetti molto più grassa.

Per usare al meglio la ricotta, consigliamo di aggiungere un cucchiaio di ricotta all’acqua della cottura quando si prepara un primo. Che dire poi dell’impiego della ricotta per i dolci? Tra i dolci italiani più buoni c’è proprio la ricotta. Si pensi solo alla pastiera napoletana o ai cannoli siciliani.

Yogurt magro

Lo yogurt è uno degli ingredienti più versatili che abbiamo nel nostro frigorifero. Sostituirlo alla panna ci fa guadagnare in termini di salute e di benessere fisico in generale.

L’apporto calorico dello yogurt magro, infatti, è sensibilmente più basso rispetto a quello della panna. Senza contare la ridotta presenza di grassi rispetto alla panna.

Latte, sale e olio di semi

Proprio non vogliamo rinunciare alla panna? C’è una risposta anche a questo quesito.

Se non vogliamo sostituire la panna con un altro ingrediente, possiamo perfino riprodurla. Certo, il risultato casalingo non sarà mai lo stesso di quanto esce dagli impianti industriali.

Chiarito questo concetto, con del latte, del sale e dell’olio di semi siamo in grado di ottenere la nostra panna fai-da-te. La sua preparazione è davvero facile: mettiamo gli ingredienti in un recipiente e frulliamoli con un mixer. Otterremo un composto abbastanza corposo e denso. Ecco un altro esempio di come sostituire la panna in cucina.