Quanto sono buone le lasagne. Una pasta dal sapore inconfondibile che probabilmente ci ricorda il pranzo della domenica in famiglia.

Questa delizia della cucina è un’invenzione italiana e si compone di una serie di strati di sottile pasta all’uovo, intervallati da sughi ghiotti.

Le lasagne, poi, sono così amate e apprezzate da rendersi protagoniste non solo della tavola ma anche di innumerevoli articoli.

Per esempio, tra le righe di uno precedente abbiamo visto come fare quelle al forno perfette, morbide e farcite a meraviglia con questi trucchetti da veri chef.

Anche se sono tante le regole per metterle su in modo impeccabile, questo primo piatto ci permette di spaziare con la fantasia.

Il ragù di carne macinata, infatti, è sicuramente il condimento che vanta il maggior numero di sostituti. Lo stesso, però, non si potrebbe dire della besciamella, che sembrerebbe indispensabile per ottenere una morbidezza extra.

In realtà, come scopriremo in questo articolo, anche questa crema nata in Francia può essere rimpiazzata con un’altra altrettanto deliziosa.

Come sostituire la besciamella nelle lasagne al forno e farcirle con una morbida crema perfetta per ragù di carne o verdure

Per le nostre prossime lasagne, quindi, potremmo mettere da parte la farina e il burro, che solitamente utilizziamo per realizzare la classica besciamella.

Dovremmo tenere, però, a portata di mano la noce moscata perché sarà indispensabile nella preparazione di questa nuova salsina sostitutiva.

La resa, in termini di cremosità, sarà praticamente la stessa, mentre per quanto riguarda il gusto le nostre lasagne potrebbe avere una marcia in più.

Ingredienti

150 grammi di ricotta di mucca o di pecora;

¾ di bicchiere di latte parzialmente scremato o intero;

3-4 cucchiai colmi di parmigiano grattugiato;

noce moscata quanto basta;

pepe quanto basta.

Procedimento

La prima cosa da fare è munirsi di una ciotola ben capiente all’interno della quale versare la ricotta.

A questa dobbiamo aggiungere subito il parmigiano, la noce moscata e il pepe.

Poi, iniziamo a lavorare con una forchetta, schiacciando e amalgamando tutti gli ingredienti.

A questo punto, per rendere cremoso l’impasto, aggiungiamo il latte, versandolo a poco a poco.

Se i ¾ non dovessero bastare, potremmo versarne dell’altro misurandolo con un cucchiaio.

Infine, per rendere più spumosa la nostra salsa gourmet, mescoliamola per qualche secondo con una frusta a mano.

Allora, ecco spiegato come sostituire la besciamella nelle lasagne al forno e farcirle con una morbida crema perfetta per ragù di carne o verdure.

Un ulteriore consiglio

Nel caso in cui la farcitura fosse a base di verdure come radicchio, zucca, funghi o zucchine, potremmo sostituire la ricotta con un altro formaggio.

L’ideale sarebbe la robiola, che ha un gusto decisamente meno dolce e più acidulo per spezza alla perfezione con il delicato sapore delle verdure.

Gli altri ingredienti, invece, rimangono gli stessi della ricetta a base di ricotta così come il procedimento.

