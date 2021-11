A colazione, per uno spuntino veloce spezzafame, come dessert o per merenda i dolcetti, le torte o i biscotti la fanno da padroni. Siamo attirati dagli zuccheri fin da piccoli, sia per una questione di gusto che per necessità. Infatti, il nostro corpo ha bisogno di energia e lo sfrutta anche per il funzionamento del cervello. Nella preparazione dei dolci, ingredienti fondamentali sono di solito le uova, la farina, lo zucchero, il latte e il burro. Per motivazioni legate alla salute o a intolleranze, a volte si deve rinunciare alle preparazioni in cui sono presenti latte e burro.

Per fortuna, questi ingredienti possono essere sostituiti e in questo modo non si deve rinunciare al piacere di un dolce. Nella scelta di ciò che può prendere il posto del latte dobbiamo capire il perché si desideri evitarlo. Se il motivo è legato alla presenza del lattosio, si devono evitare sostituti in cui sia presente. Se, invece, si vuole preparare qualcosa e manca il latte, la scelta è più vasta. Vediamo in dettaglio.

Come sostituire il latte e il burro nei dolci senza rinunciare a piatti golosi e saporiti

100 ml di latte possono essere sostituiti, tra gli altri alimenti, da:

yogurt (naturale o con la frutta): 100 ml;

acqua naturale: 100 ml;

latte di soya: 100 ml;

latte di riso: 100 ml;

il latte di mandorle: 100 ml.

In alcune ricette, inoltre, si può sostituire con bevande come il caffè o succhi.

Per quel che riguarda il burro, negli ultimi anni si sono diffuse molte notizie negative nei suoi confronti. Come per altri alimenti, è la quantità che fa la differenza. Nel burro sono presenti non solo grassi ma anche vitamine A, E, K e piccole quantità di calcio. È preferibile utilizzarlo a crudo, mentre per le fritture si userà il burro chiarificato, più resistente alle alte temperature. Dato l’alto contenuto in calorie, nei dolci si possono preferire, in certi casi, al suo posto altri alimenti.

100 g di burro possono essere sostituiti da:

olio di semi: nei dolci 100 g di burro verranno sostituiti con 60 ml di olio di semi di girasole, di arachidi o mais;

yogurt: lo yogurt può prendere benissimo il posto del burro, utilizzando un vasetto da 125 g;

creme spalmabili: 100 g di crema di nocciole o di pistacchi;

banana: bastano 100 g di banana schiacciata;

ricotta: in questo caso dobbiamo abbondare, 125 g andranno bene.

Ecco, quindi, come sostituire il latte e il burro nei dolci senza rinunciare a piatti golosi e saporiti.