I dolci fatti in casa hanno un altro gusto e sono l’ideale per fare una colazione dolce straordinaria. Al posto del classico burro e olio di semi, scopriamo quali incredibili ingredienti usare per preparare torte e biscotti.

Come sostituire il burro nei dolci e biscotti: da oggi puoi usare questi semplici ingredienti

È risaputo che saltare il primo pasto della giornata, ovvero la colazione, è un grave errore. Non basta un caffè al volo per affrontare tutti gli impegni e trovare la giusta concentrazione. Cosa c’è di meglio che fare con le proprie delle soffici torte o dei biscotti friabili da inzuppare nel latte. Magari potremmo prepararli quando abbiamo più tempo per averli a disposizione tutta la settimana. Esistono tantissime ricette da sperimentare, infatti, non è detto che per ottenere dolci perfetti siano necessari i soliti ingredienti. Per esempio, il burro, è un elemento molto usato per le preparazioni dolci, sia per il sapore, sia perché conferisce morbidezza. Ma se non lo abbiamo in casa, siamo tolleranti o semplicemente vogliamo provare altre alternative, potremo farlo, stando attenti alle proporzioni.

Non l’olio di semi, ecco come sostituire il burro nei dolci e biscotti

L’elemento principale ideale che possiamo utilizzare al posto del burro, per qualsiasi dolce, è l’olio di semi, di mais, soia o arachidi. Potremo ottenere dolci soffici, nel caso delle torte, e dei biscotti fragranti che si mantengono più a lungo. Mente quello extravergine d’oliva ha un gusto e profumo più intenso e potrebbe interferire con il sapore finale. In linea generale tutti i derivati del latte rappresentano una valida alternativa, come panna, yogurt e ricotta, aumentando del 25% circa la dose prevista per il burro. Ma possiamo affidarci anche a prodotti simili ma vegetali, quindi la panna vegetale, yogurt di soia, mandorle e avena.

Totalmente vegetale è anche il burro d’arachidi, un ingrediente molto diffuso e apprezzato in America e comincia ad avere un certo successo in Italia. Ha una consistenza densa e un sapore intenso e prima di aggiungerlo nell’impasto sarebbe meglio scaldare la quantità necessaria a bagnomaria. Le dosi da rispettare equivalgono al 40% in meno del burro classico, generalmente è più adatto per i biscotti. Se non sappiamo come sostituire il burro nei dolci e biscotti è utile sapere che potremmo impiegare la polpa di avocado. Dovremo usare circa 80 gr di polpa per rimpiazzare 120 gr di burro, l’importante è che sia ben frullato. Invece, rispettiamo la stessa quantità di burro se desideriamo aggiungere la banana o la mela frullata, una purea ideale per dolci profumati.

Gli errori da evitare per un impasto perfetto

Non sempre i biscotti sono buoni e friabili come immaginavamo, proprio per questo è importante osservare bene l’impasto prima di infornare. Controlliamo se è troppo umido ed eventualmente aggiungiamo un po’ di farina, altrimenti potrebbero cuocere con difficoltà. Al contrario, se è asciutto e si sbriciola, proviamo ad integrare gli ingredienti liquidi poco alla volta. Impastar con il mixer non è sempre una buona idea, tranne se non dobbiamo realizzare impasti piuttosto cremosi, per fare i frollini è sempre consigliabile lavorare a mano. Attenzione anche alla temperatura del forno, se inforniamo i biscotti quando la temperatura è troppo elevata potremo bruciarli o renderli troppo secchi.