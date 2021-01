Quant’è dura alzarsi la mattina? La sveglia che suona ci strappa dalle braccia di Morfeo riportandoci alla dura realtà! Per carburare e superare la pigrizia mattutina è indispensabile fare una buona colazione!

Bisognerebbe coccolarsi preparando qualcosa di buono. Mangiare velocemente la prima cosa che capita o saltarla addirittura è una pessima abitudine che non rispetta i ritmi del nostro corpo. Dopo il digiuno notturno infatti, l’organismo ha bisogno del nutrimento adeguato da cui attingere le energie necessarie per affrontare la giornata.

Dovrebbe essere ben bilanciata e nutriente, non per questo però eccessivamente ricca di zuccheri. Peraltro dopo i bagordi natalizi, in molti prediligono un’alimentazione low carb, in linea con questa tendenza ecco come sostituire i carboidrati a colazione senza rinunciare al gusto con i pancake proteici cioccolato e lamponi, una ricetta sana e gustosa adatta anche ai celiaci.

Ingredienti

200 g di albumi;

90 g di farina di avena;

100 ml di latte d’avena;

30 g di zucchero di canna (meglio optare per un prodotto bio);

20 gr di gocce di cioccolato fondente;

2 cucchiai di lamponi;

1 cucchiaino di lievito in polvere per dolci.

Preparazione dei pancake proteici cioccolato e lamponi

Rompere le uova separando il tuorlo dall’albume. Conservare i tuorli in un contenitore per il frigo. Si potrebbero poi utilizzare per fare dei biscotti o una crema. Mettere invece gli albumi in una ciotola. L’ideale sarebbe sfruttare albumi avanzati da altre ricette, ma se in casa non ce ne sono si può optare anche per quelli in brick sicuramente più comodi.

A questo punto montarli con una frusta a mano o in una planetaria molto velocemente in modo da farli diventare spumosi. Setacciarvi la farina e il lievito per dolci continuando a mescolare con una velocità media. Versare il latte a filo e girando il composto senza far formare grumi fino ad ottenere una crema fluida e omogenea. Sempre mescolando aggiungere poco alla volta lo zucchero di canna, le scaglie di cioccolato fondente e i lamponi.

In una padellina antiaderente versare poco olio, poi tamponarlo con carta assorbente e porla sul fuoco. Quando si sarà scaldata versarvi un mestolo di pastella. Lasciarla cuocere circa 1 minuto, finché non compariranno le prima bollicine, a questo punto girare il pancake.

Una volta pronti possono essere resi più golosi farcendoli con yogurt greco e scaglie di cocco secco o banana secca, con sciroppo d’acero o d’agave in stile americano o con i vari tipi di cioccolato spalmabile proteico che ad oggi è facile reperire nei negozi.

Come sostituire i carboidrati a colazione senza rinunciare al gusto? Ovviamente con prodotti sani, leggeri e biologici.