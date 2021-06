Questo è l’articolo che fa al caso nostro se siamo amanti degli animali e cerchiamo delle soluzioni per qualsiasi tipo di problema. Chi possiede almeno un cane conosce benissimo cosa significa vivere insieme e le tante gioie che riesce a trasmettere. Il cane è il migliore amico dell’uomo e non c’è soggetto più fidato. Un cane rallegra le nostre giornate e le riempie d’affetto e di calore ma anche di alcune monellerie. Quante volte è capitato di trovare pantofole e scarpe distrutte o la spazzatura in giro per casa?

Lo cogliamo in flagrante, capisce di aver esagerato e si nasconde o ci guarda con quegli occhi dolci e consapevoli di aver sbagliato. Alla fine lo perdoniamo perché non ne possiamo fare a meno ma non siamo curiosi di sapere come si comporta quando non siamo in casa?

Come sorvegliare il nostro cane rimasto solo a casa con questa soluzione economica

Spesso siamo costretti a lasciare il cane da solo in casa per via del lavoro, di una visita, di una cena fuori. Insomma per tutti quegli eventi per cui non possiamo portarlo con noi. Magari abbiamo dimenticato di portare fuori il sacco della spazzatura o non abbiamo riposto le nostre scarpe al loro posto.

Magari ci manca per quelle ore in cui non siamo in casa e vogliamo vedere cosa sta facendo. Ecco come sorvegliare il nostro cane rimasto solo a casa con questa soluzione economica. Basta cercare su Internet “telecamera Wifi per casa” e spunteranno gli annunci sulle principali piattaforme di e-commerce. Come si potrà notare quelle che appariranno immediatamente sono piccole e a forma di robottino. Non è uno strumento solo comodo ma anche economico, funzionale che ha tante funzionalità. Si può impostare la vista ad infrarossi o a colori, si può registrare, si può parlare e si adatta a qualsiasi sistema operativo e ovviamente è collegato al cellulare.

Quindi basta posizionare la telecamera a casa sopra un mobile, magari nel punto in cui passa la maggior parte del suo tempo e lo vedremo tramite il nostro smartphone.

