Spesso i gatti vengono visti come più distaccati e indipendenti rispetto ai cani. Si tende dunque a trascurare la loro necessità di socializzare. Eppure, anche gli amici felini possono soffrire di solitudine. Un team di ricercatori ha messo a punto una lista di comportamenti che indicano l’ansia da separazione in un gatto. Come fare, allora, per comunicare col proprio amico a quattro zampe? Bisogna imparare a parlare lo stesso linguaggio. Uno nuovo studio viene in aiuto dei proprietari di mici: ecco come sorridere al gatto per farselo amico.

Cosa si sa sulla psicologia dei felini

La psicologia dei gatti non è studiata quanto quella dei cani. Ma ciò non significa che i mici siano meno affettuosi rispetto ad altri animali domestici. Anzi, le poche certezze svelate dalla scienza dimostrano il contrario. Per esempio, è stato provato che i gatti fanno le fusa quando ricercano l’attenzione e l’affetto del padrone. Sanno riconoscere il proprio nome, anche se sono degli sconosciuti a chiamarli. Inoltre, sono bravissimi nel decifrare le emozioni umane. Alcuni padroni hanno spesso l’impressione che i gatti tendano a consolarli quando sono giù di morale. È proprio così: questi straordinari animali domestici sanno riconoscere i segnali della tristezza. Reagiscono dunque sfregando la testa contro il padrone. In molti si chiedono, dunque, come reciprocare le attenzioni del proprio felino.

È possibile comunicare col proprio gatto e approfondire così il rapporto? La risposta è sì, secondo un team di psicologi delle Università del Sussex a di Portsmouth. Ecco come sorridere al gatto per farselo amico.

Così è possibile approfondire il rapporto con il gatto

Lo studio, pubblicato su Nature, dimostra che è possibile relazionarsi con il proprio gatto socchiudendo gli occhi. Il gesto imita la tendenza dei gatti a chiudere lentamente le palpebre quando stanno bene e hanno voglia di interagire. Gli umani che replicano questo comportamento sono più attraenti per i felini. Infatti, la ricerca ha dimostrato che se i proprietari “strizzano l’occhio” ai gatti, questi tendono a rispondere alla stessa maniera. Inoltre, i mici si avvicinano più facilmente a uno sconosciuto se questo ha socchiuso gli occhi. Chi voglia testare la tecnica deve seguire questi passaggi:

a) guardare il gatto negli occhi, socchiudendoli leggermente, come per sorridere;

b) chiudere gli occhi per qualche secondo;

c) aspettare la risposta del gatto.

In questo modo si può avviare una vera e propria conversazione con il proprio compagno a quattro zampe! Ecco come sorridere al gatto per farselo amico.