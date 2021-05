Preparare un dolce è da sempre uno dei momenti più belli in cucina e che dona felicità e soprattutto molta soddisfazione tra profumi, colori e gusto.

Sarà facile sorprendere con un dolce particolarmente semplice e gustoso, fresco e leggero, pronto in pochissimo tempo che costa neanche 5 euro. Ideale per la prima colazione, per una dolce merenda in famiglia o per ingolosire il proprio partner con un assaggio di un dessert ricco di gusto e freschezza.

La ricetta qui riportata è una versione estiva e golosa della torta al cocco. Con un po’ di fantasia si possono creare anche delle altre versioni, magari aggiungendo aromi, golose creme al cioccolato o anche della semplice panna montata.

Ingredienti

100 ml latte intero o di cocco

1 bustina lievito per dolci

150 g farina di cocco

60 g cacao amaro

100 g zucchero

50 g farina “00”

100 ml burro

fragole

3 uova

menta

Come sorprendere tutti con un dolce fresco e leggero pronto in pochissimo tempo

Preparazione

Iniziare il procedimento versando in una ciotola il burro e lo zucchero che potranno essere amalgamati con l’aiuto delle fruste elettriche. Dopo qualche minuto, al composto aggiungere un uovo alla volta. Il primo uovo dovrà essere ben incorporato prima di aggiungerne un altro.

Successivamente aggiungere il latte ed un po’ alla volta la farina setacciata per evitare la formazione di grumi. Dopo aver amalgamato per bene tutto il composto aggiungere il cacao amaro in polvere ed infine la bustina del lievito per dolci.

Montare il composto per qualche minuto fino a che non si inizieranno a vedere delle bollicine d’aria che ci indicheranno che il lievito è bene incorporato. Prendere uno stampo, imburrarlo ed infarinarlo scrupolosamente e versare l’impasto che dovrà essere livellato sulla superficie.

Infornare il dolce a 190°C per circa mezz’ora e nel frattempo preparare la guarnizione. Quando il dolce sarà pronto, spolverare di zucchero a velo e lasciarlo raffreddare prima di decorarlo con fragole e foglioline di menta.