È arrivato il momento. Dopo una lunga frequentazione da amici finalmente si vuole dichiarare il proprio amore alla persona amata. Per farlo serve un’atmosfera bella ed elegante. Una serata fatta di stupore e che presenti una sorpresa inaspettata. Per farlo basterà un po’ di fantasia e l’amore che guida l’entusiasmo per questa serata. Con qualche accorgimento lasceremo il nostro ospite senza fiato. Andiamo a vedere come sorprendere il partner con un atteso appuntamento a due con questo stupendo trucco.

Una cena romantica

La cena è un momento speciale di questa serata per iniziare in un modo sorprendente. Oltre a curare la scelta dei piatti e delle posate fondamentale è l’atmosfera giusta. Come si crea una bella atmosfera? Come far restare un ricordo indelebile di questo giorno a entrambi? Tutto questo è oggetto di studio e soprattutto di entusiasmo. È vero che le cose belle sono belle anche se si mangia un panino. Ma se a volte si dice che la forma è anche sostanza un motivo esiste. Probabilmente si intende dire, che dove c’è ricerca e sforzo nel fare le cose, allora c’è una grande motivazione.

Le candele

Non c’è alcun dubbio la luce soffusa delle candele creerà un’atmosfera segreta, intima. Se per caso ci fosse un bel camino nella stanza avremmo quasi tutto quello che ci serve. Per ora atteniamoci alle candele, quelle più adatte sono senza profumo. Da preferire quelle piccole. Si possono posizionare in bicchierini trasparenti. Oppure se si preferisce lasciarle galleggianti si possono mettere in un vaso basso e largo pieno di acqua.

Come sorprendere il partner con un atteso appuntamento a due con questo stupendo trucco

Per questa occasione il tavolo non dovrà essere troppo grande. Le due persone non devono trovarsi troppo distanti. I piatti e la tovaglia non devono avere un colore sgargiante. La tovaglia deve essere pulita e stirata perfettamente. I piatti e i bicchieri devono essere scelti con cura. Assolutamente non deve mancare il calice del vino, necessariamente trasparente e di cristallo. In una cena romantica si preferiscono i colori neutri con qualche nota di rosso senza strafare. Quello che risulterà una sorpresa, sarà un dolce a forma di cuore. In ultimo spargere sulla tavola qualche petalo di rosa. Sicuramente la scelta di portate gustose e di una bella magia a tavola aiuterà a rendere memorabile la nostra cena romantica. Un consiglio è senz’altro mostrare la propria personalità insieme al gusto per le cose belle e sarà un autentico successo.