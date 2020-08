Come sopravvivere al rientro dalle ferie senza stress?

Agosto è finito ed è iniziato il back to work, per i ragazzi invece il back to school. Il rientro dalle vacanze è sempre abbastanza drammatico. Si lascia la riviera, l’ombrellone, la spensieratezza e si torna alla vita da città. Quella vita monotona, quella da cui vorremmo fuggire tutti e vivere solo in vacanza. Ma purtroppo, come ben sapete, non è possibile. Quindi bisogna tirarsi su le maniche, farsi coraggio e riprendere la vita lavorativa. E aspettare le prossime vacanze. Ma come sopravvivere al rientro dalle ferie senza stress? Dovete sapere che ci sono dei trucchi che vi aiuteranno a ingentilire questo stacco e vivere con meno ansia il ritorno nelle grandi città e al lavoro.

Ecco dei semplici consigli da seguire

Durante l’estate si tende a cedere ai piccoli vizi, magari si abbonda con il cibo e si fa tardi la notte. Tornati però a casa bisogna rispettare le regole precedenti. Quindi dite basta a sgarri sulla dieta. E tornate ad avere un’alimentazione sana. È sempre consigliato tornare in città qualche giorno prima rispetto all’effettivo rientro in ufficio. In questo modo avrete tempo per ambientarvi nuovamente e anche per sistemare casa e fare lavatrici. Le quali purtroppo non vanno sottovalutate come faccende di casa da fare.

Come sopravvivere al rientro dalle ferie senza stress?

Spesso pensiamo che buttarsi a capofitto nelle cose sia la soluzione migliore. Magari per non pensare ad altro. A volte ci si concentra su una cosa per avere il cervello occupato. In realtà non c’è cosa più sbagliata. Perché dovete fare in modo che il vostro corpo lentamente torni a regime. Non dovete forzarlo. Quindi potete praticare un po’ di yoga, ascoltare musica e tra una cosa e l’altra fare le faccende di casa.

Come ultima cosa: fate sport. Che sia una camminata la sera, la mattina per andare al lavoro oppure tornare in palestra o al vostro allenamento fisico quotidiano. La cosa importante da fare è tenere il corpo vivo e non lasciarlo morire sul divano.