Mentre il Ftse Mib Future continua a muoversi in una congestione rialzista da qualche settimana, ci sono alcuni titoli che continuano a mostrare una buona forza relativa. Abbiamo analizzato proprio di recente 3 titoli pronti alla riscossa e a un rialzo del 20% almeno.

Ma come sono messe 4 banche italiane ed è il momento di comprare questi titoli e tenerli in portafoglio?

Oggi torniamo sull’argomento dopo diverse settimane andando ad analizzare la struttura grafica e alcune voci di bilancio e i fair value stimati dal nostro Ufficio Studi di Bca MPS, Banco BPM, Intesa Sanpaolo e Unicredit (MIL:UCG).

Bca MPS, ultimo prezzo a 0,8612. Fair value non quantificabile secondo i nostri parametri. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale superiore a 0,9850, i prezzi potrebbero continuare a scendere in poche settimane verso l’area di 0,78/0,71. Una chiusura giornaliera superiore a 0,9850 sarebbe un primo segnale rialzista di brevissimo.

Banco BPM, ultimo prezzo a 2,631. Fair value stimato dal nostro Ufficio Studi a 1,90 euro per azione. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale superiore a 2,694, i prezzi potrebbero continuare a scendere in poche settimane verso l’area di 2,371 e poi 2,196. Una chiusura giornaliera superiore a 2,66 sarebbe un primo segnale rialzista di brevissimo.

Cosa attendere per Intesa Sanpaolo e Unicredit?

Intesa Sanpaolo, ultimo prezzo a 2,2270. Fair value stimato dal nostro Ufficio Studi intorno ai 2,60 euro per azione. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale inferiore a 2,1595, i prezzi potrebbero continuare a salire in poche settimane verso l’area di 2,4486 e poi 2,60. Una chiusura giornaliera superiore a 2,2480 sarebbe un primo segnale rialzista e di acquisto.

Unicredit, ultimo prezzo a 12,952. Fair value stimato dal nostro Ufficio Studi a 9,50 euro per azione. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale inferiore a 11,136, i prezzi potrebbero continuare a salire in poche settimane verso l’area di 14,227. Una chiusura giornaliera superiore a 13,118 sarebbe un segnale rialzista e di acquisto.