Capita a tutti di sentire improvvisamente un desiderio irrefrenabile di dolce.

Al solo pensiero viene già l’acquolina in bocca. Molto spesso la voglia di qualcosa di buono arriva subito dopo i pasti.

Una necessità non dettata dal bisogno di sfamarsi, ma piuttosto da una fame emotiva. Una smania inconscia di farsi coccolare dai cibi dolci e zuccherosi. Una vera goduria per il palato che soddisfa anche l’animo più tormentato.

Attenzione, però, è d’obbligo sottolineare che una dieta non equilibrata e fatta di dolci e dolcetti, buoni sì ma anche molto zuccherati, potrebbe provocare seri danni alla salute.

Dunque, è meglio non eccedere e concedersi con più spensieratezza una piacevole carezza di gusto ogni tanto.

I sapori buoni di dolci semplici

Per torte semplici e veloci da fare in casa in pochi minuti, si consiglia questa torta morbidissima che soddisfa i 5 sensi con soli 3 ingredienti.

Chi ama le ricette classiche, allora non può perdersi questa torta della nonna senza cottura, pronta in pochi minuti.

Infine, chi vuole deliziare gli ospiti con un dessert di stagione, ecco la torta alle mele sofficissima e senza bilancia.

Come soddisfare velocemente la voglia di dolce con questa torta morbidissima pronta in un lampo

Se le ricette proposte non hanno ancora convito i palati, allora si potrebbe optare per questa preparazione semplice e anti-spreco. Utile soprattutto quando vogliamo realizzare un dessert delizioso in poco tempo, senza dover andare a fare la spesa. Basteranno pochi ingredienti per accontentare grandi e piccini in 20 minuti con una torta banane e mandorle tutta da assaporare.

Ecco, dunque, come soddisfare velocemente la voglia di dolce con questa torta morbidissima pronta in un lampo.

Ingredienti

1 uovo e 1 tuorlo;

120 g di zucchero;

3 banane (circa 500 gr con la buccia);

100 g di burro;

250 g di farina tipo 00;

30 mandorle (oppure altra frutta secca a piacimento);

1 pizzico di sale;

mezza bustina di lievito.

Procedimento

In un pentolino sciogliere il burro e mescolarlo allo zucchero. Poi, prendere le banane, tagliarle a pezzetti e schiacciarle con una forchetta all’interno di una ciotola. Successivamente, versare sulle banane la miscela di burro e zucchero.

A questo punto, unire al composto l’uovo interno e un tuorlo aggiuntivo. Mescolare e aggiungere la farina setacciata. Dopo aver amalgamato con cura, aggiungere anche il lievito e il sale.

Ora, unire al composto anche le mandorle. Mescolare e versare il tutto in una tortiera ricoperta da carta da forno. Far cuocere alla temperatura di 180° per circa 20 minuti.

Infine, prima di servire è consigliata una spolverata di zucchero a velo.