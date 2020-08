Come snellire le gambe con dei semplici esercizi. Chi non desidera avere delle belle gambe magre e toniche senza effettuare dei lunghi ed estenuanti esercizi? Spesso non ne se ne ha il tempo a causa degli impegni quotidiani o semplicemente non se ne ha voglia perché nel tempo libero si preferisce fare altre cose oppure perché si è pigri e si amano il divano di casa e la televisione più dell’esercizio fisico. Quindi, per la maggior parte delle persone più semplice e veloce è l’esercizio e meglio è.

Ecco come snellire le gambe con dei semplici esercizi

Questi esercizi si possono fare sia sul divano che sul letto e sono utili a lavorare sulla parte anteriore e posteriore delle gambe e sull’interno delle cosce.

Tonificazione della parte anteriore delle cosce

Per questo esercizio bisogna sdraiarsi di schiena con le braccia lungo i fianchi. Alzare le gambe in modo che formino un angolo di novanta gradi e porre dritte le dita dei piedi. Non bisogna piegare le ginocchia. Adesso piegare e raddrizzare le ginocchia una alla volta e ripetere questo esercizio dieci volte per ogni gamba. Tenere le ginocchia unite.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Tonificare la parte posteriore delle cosce

Prima parte

Sdraiarsi di schiena con le braccia lungo i fianchi, alzare le gambe come per l’esercizio precedente ma questa volta puntare le dita dei piedi verso il corpo. Tenere le ginocchia unite e piegarle una alla volta. Le dita dei piedi devono essere sempre tirate verso il corpo e i talloni devono toccare i glutei ogni volta che si piega la gamba. Occorre ripetere questo esercizio dieci volte per ogni gamba.

Seconda parte

Mettersi sdraiati di schiena ma questa volta con le ginocchia piegate. Far oscillare le gambe verso il corpo sollevando i glutei dal divano o dal letto e mantenere i muscoli delle gambe flessi. Ripetere quindici volte.

Tonificare la parte interna delle cosce

Sdraiarsi con la schiena tenendo le gambe sollevate e incrociare la caviglia destra con la sinistra. Le gambe devono essere tese. Piegare le ginocchia per fare un plié e poi tornare alla posizione iniziale. Ripetere dieci volte con la gamba destra sulla sinistra e viceversa.