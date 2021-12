Russare non è da considerarsi una malattia. È un disturbo che a ognuno di noi può capitare. Se non diventa cronico, non c’è da preoccuparsi molto. Certo, può essere fastidioso e imbarazzante se qualcuno che dorme con noi ce lo facesse notare. A maggior ragione se si tratta di una donna o di un uomo con cui è appena iniziata una convivenza. Spesso se ne può addurre la causa al raffreddore o a una particolare conformazione della bocca e della gola. Tuttavia, esistono dei consigli che possiamo mettere in atto per limitare questo fastidioso problema.

Innanzitutto la posizione in cui si dorme. Spesso dormire a pancia in su può provocare maggiormente il disturbo, di conseguenza provare a coricarsi su un lato potrebbe attenuare il russamento. Questo perché agevolerebbe la respirazione mantenendo la gola più aperta. Inoltre, assumere questa posizione potrebbe garantire un sonno più tranquillo e riposante.

Un altro consiglio è quello di elevare la testa, quindi di alzare la posizione del cuscino. Sollevare la testa aiuterebbe a respirare in maniera migliore. Volendo, si può anche cercare un cuscino più adatto per il nostro sonno. Come per il materasso, non tutti sono uguali. Ognuno di noi potrebbe necessitarlo su misura per avere un riposo di qualità maggiore. Si può decidere di fare un piccolo investimento per ricercarne uno adatto alle nostre caratteristiche.

Come smettere di russare con alcuni facili trucchetti che tutti possiamo imparare

Bere più acqua è un rimedio che va benissimo in ogni occasione. Un’ora prima di andare a dormire possiamo assumere un bicchiere di naturale. Questo per evitare che le secrezioni del nostro palato o del nostro naso diventino appiccicose, causando quindi lo ostruzioni che determinano il russare.

Anche l’ambiente circostante contribuisce al russamento. Sembra incredibile, ma un’accurata pulizia della camera da letto, agevola il nostro sonno. In particolar modo tende e tappeti dovrebbero essere sbattuti e lavati con frequenza maggiore. Gli accumuli di polvere, soprattutto durante l’inverno, quando si tende a dare meno aria ai locali, possono risultare dannosi per le nostre vie aeree. Russare può anche essere provocato da un’igiene non accurata.

Alimentazione ed esercizi

Importante è anche avere un’alimentazione equilibrata, soprattutto di sera. Quindi evitare i grassi e i fritti, cercando di consumare più vitamine. Ridurre al minimo il consumo di alcol e, se proprio non se ne può fare a meno, andare a dormire almeno quattro ore dopo l’ultima assunzione.

Infine, si possono sperimentare degli esercizi atti a diminuire il russamento. Per esempio tenere le labbra strette per 30 secondi, oppure spostare la mascella prima a destra, poi a sinistra, sempre per 30 secondi. Sembrano esercizi apparentemente ridicoli, ma hanno la loro efficacia.

Come smettere di russare con alcuni facili trucchetti che tutti possiamo imparare, ovviamente se il disturbo è sporadico. Altrimenti è sempre consigliata la visita presso un medico specialista che ci dirà quale cura effettuare per eliminare in maniera definitiva questo fastidioso problema.