Come abbiamo spiegato in questo articolo, ogni giorno perdiamo un sacco di tempo per vari motivi. Sia che abbiamo molto tempo libero, sia che le nostre giornate sono piene, riusciamo comunque a perdere tempo. Tutto questo tempo che perdiamo, però, non lo dedichiamo a noi. Siamo quindi sempre carenti di tempo da dedicare a noi stessi/e e, quando non ci riempiamo la vita di cose da fare, ci lasciamo distrarre. Da cosa ci lasciamo distrarre?

Intossicazione digitale: vivere altre realtà

La maggior fonte di distrazione in questi tempi moderni è senza dubbio il mondo digitale. In tutti i sensi. Dagli smartphones, ai computer, alla tv. Quante volte ci distraiamo con i giochi che abbiamo nel cellulare? Quante volte perdiamo le ore a visitare i profili Instagram di sconosciuti? Sembra che il mondo digitale sia lì per farci vivere in un’altra realtà. Da strumento, è diventato un fine, per molti. Ma come smettere di essere risucchiati dai dispositivi elettronici e iniziare, o tornare, a vivere la propria vita da sconnessi?

I metodi sono davvero molti, da quelli estremi a quelli con maggiori compromessi. Vediamone alcuni.

Come smettere di essere risucchiati dai dispositivi elettronici e iniziare a vivere la vita

Lasciamo da parte i metodi più estremi, cioè quelli che prevedono il distacco da qualunque dispositivo elettronico per settimane. Sono questi i consigli più utili che possiamo mettere subito in pratica.

Il primo, ad esempio, consiste nel controllare le notifiche solo in precisi momenti della giornata, come, ad esempio, in pausa pranzo o alla sera.

Non usiamo mai il telefono mentre siamo a tavola e imponiamoci di lasciarlo a casa quando andiamo a farci una corsa o qualunque tipo di attività fisica.

Anche quando usciamo a cena, con amiche e amici, possiamo pensare di non portare il cellulare con noi, dedicando tutti noi stessi alle persone con cui siamo.

Computer e tv possono essere ristretti solamente ad alcuni momenti della giornata, e se usiamo il pc per lavorare, una volta finito, spegniamolo.