La quotidianità, soprattutto quella moderna, è ricca di momenti di convivialità. Attimi in cui, per dovere o per piacere, trovarsi a contatto con gli altri è la normalità. D’altronde, l’uomo è un animale sociale che ha bisogno di relazionarsi e stare in compagnia di altri individui. Tuttavia, capita molto spesso di dover “fingere” uno stato d’animo differente da quello che, invece, richiedere la situazione del momento. E a chi non è capitato di chiedersi se “andiamo a genio” al nostro interlocutore?

Ebbene, in questo caso, a dare una mano arriva la scienza. Capire se si è in grado o meno di captare un sorriso falso è un’abilità legata all’empatia.

Come smascherare un sorriso falso grazie a questi piccoli consigli della scienza. Lo studio

Direttamente dall’Università dell’Hertfordshire in Gran Bretagna, un gruppo di scienziati ha realizzato un test per capire come si sviluppa la capacità di carpire le vere emozioni altrui, partendo dal loro sorriso.

Le ricerche hanno fatto emergere una relazione tra grado di empatia e lavoro professionale.

Dunque, per analizzare meglio le azioni dell’interlocutore e per avere un quadro più chiaro delle sue impressioni nei nostri confronti, c’è bisogno di migliorare l’empatia, il mettersi nei panni dell’altro.

Secondo i ricercatori, gli scienziati sociali hanno superato brillantemente i test, indovinando i sorrisi falsi grazie ad un grande tasso di empatia, seguiti dai giornalisti e dai biologi. Inoltre, anche l’età ha il suo peso nel captare segnali del corpo umano. Difatti, gli under 40 fanno meno fatica a rendersi conto di chi hanno di fronte. In ogni caso, un piccolo trucchetto per capire quando un sorriso è falso è quello di analizzare i muscoli facciali. Ovviamente, in presenza di un sorriso genuino sono di più i muscoli facciali coinvolti.

