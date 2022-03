La pulizia della casa richiede sempre un grande impegno e uno sforzo non indifferente. Trovare le soluzioni che permettono di ottenere il miglior risultato nel minor tempo possibile è come vincere al lotto. E, molte di queste, sarebbero pure abbastanza universali, cioè utilizzabili in tantissimi casi diversi.

Le sedie della cucina, ad esempio, tendono a macchiarsi molto facilmente. Esisterebbero, comunque, soluzioni adatte alla pulizia di gran parte di materiali. Ma cosa fare con quelle in tessuto, magari anche chiaro?

Qualche utile soluzione per la pulizia

Che si tratti di tessuto damascato o del semplice bianco, pulire le sedie che non si possono sfoderare è sempre impegnativo. Prima di capire quale prodotto sembrerebbe utile nella pulizia delle sedie per risparmiare tempo e fatica, ecco alcune delle soluzioni più conosciute.

Qualcuno ritiene molto utile l’impiego del vapore, tramite strumenti come vaporelle o vaporizzatori. In alcuni casi, potrebbe aiutare l’impiego di un po’ di bicarbonato direttamente sulla macchia e da lasciar agire.

Il consiglio, tuttavia, è di provare sempre su una porzione di tessuto più nascosta, magari sotto la seduta. Anche chiedere informazioni al rivenditore o leggere eventuali fogli illustrativi della composizione dei tessuti potrebbe aiutare.

Qualcun altro troverebbe utile mescolare acqua, pochissimo aceto e l’olio di mandorle, direttamente da vaporizzare sulle macchie. Ma, se non si vuol correre il rischio di lasciare l’odore sulla sedia, ecco una soluzione ancora più profumata.

Ecco come smacchiare velocemente le sedie imbottite in tessuto e non sfoderabili senza rovinarle con un furbo trucco che sta spopolando

Stiamo scrivendo dell’olio di eucalipto, utilissimo nella pulizia di molte zone della casa. La grande notizia è che è semplicissimo prepararlo in casa grazie a questo pratico procedimento. Con l’olio di eucalipto è possibile igienizzare meglio il materasso o rendere naturalmente più profumato il bucato. Si tratterebbe di un antimuffa, utilissimo anche per igienizzare il WC.

Ma come usarlo con le sedie in tessuto? Dopo aver aspirato con l’aspirapolvere lo sporco e la polvere più superficiale, basterebbe aggiungere qualche goccia di olio di eucalipto su un panetto di sapone di Marsiglia. Poi, strofinare delicatamente la macchia.

Si formerà una sorta di schiumetta chiara, che occorrerebbe far agire per 15 minuti e, poi, pulire tutto con un panno in microfibra inumidito. L’olio aiuterà a rimuovere la macchia, lasciando un gradevole profumo sulla sedia. Ecco come smacchiare velocemente le sedie imbottite in tessuto senza fatica e senza inutili sprechi di tempo.

